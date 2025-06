V Šumiaci otvorili prvú etapu lesnej asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu

Šumiac 20. júna (TASR) - V obci Šumiac na Horehroní v piatok slávnostne otvorili prvú etapu zrekonštruovanej lesnej cesty na Kráľovu hoľu. Asfaltový úsek dlhý vyše šesť kilometrov budú môcť využívať cyklisti aj peší turisti, v budúcnosti naň bude nadväzovať cesta vedúca až na samotný nízkotatranský vrchol. TASR o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



Projekt výstavby asfaltovej cesty zo Šumiaca na vrchol Kráľovej hole je výsledkom spolupráce obce, BBSK, štátneho podniku Lesy SR a rezortu pôdohospodárstva. S výstavbou prvej etapy vedúcej zo Šumiaca po Predné sedlo sa začalo vlani koncom jesene. Približne 6,3 kilometra dlhý úsek stál viac ako milión eur, na projekt získala obec a štátne lesy dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.



„Táto cesta nie je len investíciou do infraštruktúry, ale dôkazom toho, že rozvoj vidieka má konkrétnu podobu, lepšie podmienky pre hospodárenie v lese, vyššiu bezpečnosť a zároveň nové možnosti pre turistiku a cyklistiku,“ uviedol na slávnostnom otvorení minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



V rámci prvej fázy projektu výstavby asfaltovej cesty na Kráľovu hoľu bola zrekonštruovaná pôvodná štrková cesta vedúca z obce Šumiac po Predné sedlo. Spevnené boli pôvodné podložia, pribudol nový asfaltový koberec, odvodnenie i nové priepusty. Lesná cesta bude slúžiť štátnym lesníkom, ale tiež cyklistom a peším turistom. „Je však dôležité, aby návštevníci dodržiavali pravidlá cestnej premávky a zásady správania sa v lese,“ uviedol generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Menyhart.



Kráľova hoľa sa vďaka asfaltovej ceste stane najvyššie prístupným miestom pre cestných cyklistov v strednej Európe. „Som rád, že dnes, po mesiacoch prác môžeme predstaviť projekt, ktorý je výsledkom širokej spolupráce. Projekt, ktorý citlivo rozvíja cestovný ruch v chránenom území a sprístupňuje túto jedinečnú trasu všetkým cyklistom a peším. Verím, že prinesie novú energiu do turizmu a podporí miestne komunity,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Na novú lesnú cestu zo Šumiaca po Predné sedlo má v budúcnosti nadväzovať ďalšia etapa vedúca na samotný vrchol Kráľovej hole. Na príprave projektu pracuje BBSK, práce chce financovať z plánu obnovy a odolnosti. Kraj v súčasnosti pracuje na majetkovoprávnom vysporiadaní, odkúpiť by chcel aj časť objektu na vrchole Kráľovej hole. Cieľom je premena budovy na informačné a turistické zázemie, momentálne sa pripravuje kúpno-predajná zmluva.



Na novovybudovanej lesnej asfaltovej ceste zo Šumiaca na Predné sedlo sa v sobotu (21. 6.) uskutoční aj prvé športové podujatie. Na trase sa v rámci Kráľovskej časovky od ranných hodín stretnú cestní aj MTB cyklisti, súčasťou pilotného ročníka podujatia bude aj sprievodný program v miestnom amfiteátri.