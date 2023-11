V Šuranoch má vzniknúť továreň na autobatérie,zamestnať chcú 1500 ľudí

Bratislava 23. novembra (TASR) - V Šuranoch (okres Nové Zámky) má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 gigawatthodín batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má 1500 pracovníkov. Vyplýva to z memoranda o porozumení, ktoré v stredu (22.11.) podpísal premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) so spoločnosťou Gotion InoBat Batteries (GIB). Vo štvrtok o tom informoval Úrad vlády SR.



"Som veľmi rada, že jedna z prvých investícií, ktoré môžeme za môjho pôsobenia oznámiť, bude výstavba gigabaterkárne, ktorá je kľúčová pre budúcnosť automobilového priemyslu a elektromobility nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Včera sme urobili prvý zásadný krok, ktorým spoločne deklarujeme, že máme záujem o ďalšiu spoluprácu, že na tejto investícii budeme veľmi intenzívne pracovať, a že spoločne tak opäť prispejeme k dekarbonizácii Slovenska," uviedla Saková. Spoločnosť Gotion InoBat Batteries má ambíciu vybudovať na Slovensku najvyspelejšiu továreň na batérie s nulovou uhlíkovou stopou nielen v Európe, ale aj na celosvetovej úrovni.



"Príchod zahraničných investícií, tvorba pracovných miest, technologický transfer a prílev kapitálu do krajiny sú preto priamym potvrdením vzájomnej dôvery medzi vládou a investormi," uviedol po podpise memoranda o porozumení Fico.



Predseda predstavenstva Gotion High-Tech Li Zhen dúfa, že v budúcnosti bude Slovensko nielen svetovou jednotkou v produkcii áut na obyvateľa, ale aj v produkcii batérií na obyvateľa. "Dokončenie továrne bez uhlíkovej stopy výrazne posunie proces udržateľného rozvoja v Európe a prispeje k novej globálnej energetickej transformácii," dodal.



GIB je spoločným podnikom slovenského InoBat a čínskeho Gotion High-Tech. Gotion High-Tech je jedným z TOP 3 globálnych batériových konglomerátov a exkluzívnym dodávateľom pre Volkswagen mimo Číny. "GIB je jedinečným príkladom silného partnerstva medzi rýchlo sa rozvíjajúcim startupom so špičkovými skúsenosťami v rozvoji projektov a znalosťami slovenského kontextu a technologickým lídrom schopným poskytnúť plný rozsah technológie a výrobné kapacity na zvýšenie výroby. Spoločne sme schopní umiestniť Slovensko a Európu do stredu zelenej ekonomiky," zdôraznil CEO spoločnosti InoBat Marián Boček.