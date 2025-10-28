Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Na snímke zľava vicepremiérka a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher počas výjazdového rokovania Vlády SR v meste Šurany v okrese Nové Zámky v utorok 28. októbra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Šurany 28. októbra (TASR) - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Počas slávnostného poklepania základného kameňa za účasti členov vlády SR to potvrdila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
