V súťaži Zlatá minca 2020 bolo nominovaných 316 produktov

Bratislava 20. septembra (TASR) - Od 12. júna do 25. augusta 2021 hlasovala odborná porota súťaže finančných produktov Zlatá minca 2020. Z 316 nominovaných produktov investovania, bánk a poistenia vybrala najlepšie produkty v 35 produktových a troch samostatných kategóriách.



Víťazstvo aspoň v jednej kategórii zaznamenali poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, Generali, Union, Dôvera zdravotná poisťovňa. Ďalej to boli banky Tatra banka, 365.bank, VÚB, mBank, Privatbanka, J&T Banka, Fio banka, Prvá stavebná sporiteľňa, Finax, Interactive Brokers, Amundi AM, IAD Investments, NN Tatry – Sympatia a VÚB Generali d.s.s. Ocenenie Objav roka 2020 získali Uniqa s produktom Kyber balík - poistenie pred nástrahami na internete a 365.bank s produktom Digitálna karta. Najinovatívnejšou poisťovňou je Generali Poisťovňa, najinovatívnejšou bankou Tatra banka.



V odbornej porote súťaže hlasovalo 191 nezávislých finančných expertov - zástupcov sprostredkovateľských spoločností, vysokých škôl, profesijných asociácií, fintechov, médií, finančných webov alebo odškodňovacích spoločností. Mnohí členovia poroty pracujú na projektoch finančnej gramotnosti, viacerí napísali o finančnej gramotnosti knihu alebo učebnicu.



"Odborná porota v tejto podobe je najkomplexnejšia skupina nezávislých expertov, aká kedy hodnotila finančné produkty na Slovensku," uviedol organizátor súťaže Jiří Ščobák. Podľa neho je len veľmi málo nezávislých odborníkov, ktorí sa v médiách vyjadrujú na tému financií, nepôsobia v bankách alebo v poisťovniach a v tejto odbornej porote nie sú. Zastúpené sú takmer všetky významné spoločnosti a organizácie.



Odborná porota prvýkrát ocenila produkty banky, ktorá nemá pobočku na Slovensku. Druhé miesto v kategórii debetných kariet a tretie miesto v kategórii študentských účtov získal Revolut. Podobne v USA pôsobiaci Interactive Brokers zvíťazil v oboch kategóriách brokerov. Mimo nich sa vôbec prvýkrát na stupne víťazov dostali spoločnosti Finax, 365.bank, Youplus, Lynx, Poisťovňa Cardif Slovakia, XTB, Across Private Investments, HB Reavis Investment Management, SAXO Bank a Portu SK.



Aktuálne výsledky sú ešte za minulý rok. "Rovnako ako mnoho ostatných projektov, aj Zlatú mincu oneskorila pandémia," priznal Ščobák.