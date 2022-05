V súťaži na mýtny systém uspel CzechToll, beží lehota na odvolanie

Bratislava 30. mája (TASR) – V tendri na nový mýtny systém uspela spoločnosť CzechToll. Vyplýva to z materiálu o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania, na ktorý upozornili Hospodárske noviny. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ani rezort dopravy sa k zákazke zatiaľ nechcú detailne vyjadrovať, keďže momentálne beží lehota na odvolanie.



"Vzhľadom na fakt, že aktuálne plynie desaťdňová lehota na možné podanie námietky proti výsledku, máme za to, že zo strany NDS je korektné do momentu uplynutia lehoty nevyjadrovať sa detailne k predmetnej zákazke a k výsledku verejného obstarávania," priblížila pre TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Podobné stanovisko TASR poskytlo aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Rezort rovnako upozornil na desaťdňovú lehotu na odvolanie. "Po jej skončení sa budeme verejnosť proaktívne informovať a trpezlivo odpovedať na všetky otázky," ubezpečil odbor komunikácie ministerstva dopravy.



Z informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory vyplýva, že CzechToll skončil na prvom mieste, nasleduje skupina dodávateľov zložená z firiem z Českej republiky, Filipín a Turecka a na treťom mieste je spoločnosť z bratislavského Ružinova.



Zverejnené informácie už kritizovala Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). "UNAS poukazuje na priame prepojenie CzechToll a SkyToll, pretože česká spoločnosť je len dcéra slovenskej spoločnosti a má toho istého slovenského majiteľa," tvrdí únia. Verí, že mýtny systém sa spustí v roku 2023 bez problémov a "nebude okrádať motoristov, ako je to doteraz".