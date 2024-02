V súťaži Podpor svoj odbor zvíťazila stredná škola v Sobranciach

Bratislava/Sobrance 13. februára (TASR) - Vo štvrtom ročníku projektu Podpor svoj odbor, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), uspela s najlepším videom propagujúcim stredoškolské vzdelávanie Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Sobranciach. Ocenenie si odniesla študentka tejto školy a autorka víťazného videa Diana Nováková. Najaktívnejšou školou sa v aktuálnom ročníku stala SOŠ Pruské. Výsledky súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor vyhlásili v utorok v bratislavskom Primaciálnom paláci.



"Myšlienkou projektu je, aby čo najviac mladých ľudí prejavilo záujem študovať odbory v potravinárstve, poľnohospodárstve, lesníctve, veterinárnej medicíne, a tým pádom sa zapojili do procesu výroby kvalitných slovenských potravín," povedal podpredseda SPPK Marián Šolty. Projekt je podľa neho najlepším spôsobom, ako môžu mladí ľudia svojim rovesníkom ukázať, že ich študijné odbory sú skutočne zaujímavé.



Vzdelávaciu súťaž ocenil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), podľa ktorého môže projekt podporiť žiakov základných škôl, aby si v ďalšom štúdiu vybrali niektorý z týchto odborov. A to by podľa ministra mohlo viesť k získaniu ďalších kvalifikovaných ľudí, ktorých je v súčasnosti v týchto odvetviach nedostatok.



Do aktuálneho ročníka Podpor svoj odbor sa zaregistrovalo 54 stredných odborných škôl agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania. Odborná komisia hodnotila celkovo 69 súťažných videí. Najviac ich bolo od študentov poľnohospodárskych odborov.



Víťazkou štvrtého ročníka projektu sa stala študentka SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach Diana Nováková. Uspela s videom, v ktorom predstavila svoj študijný odbor - agropodnikanie. Odborná porota ocenila nielen spracovanie videa, ale najmä poctu ženám pracujúcim v poľnohospodárstve a školstve, ktoré autorka vo videu vyzdvihla.



Popri študentoch, ktorí pripravili najúspešnejšie videá či získali ocenenie partnerov projektu, boli ocenení aj poradcovia a učitelia zo základných škôl, ktorí pomáhajú žiakom zorientovať sa vo výbere strednej školy.



Cieľom projektu Podpor svoj odbor je zviditeľniť stredoškolské odbory agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania. Úlohou študentov SOŠ bolo natočiť video o tom, čo môžu mladí ľudia na daných školách študovať. Študentské videá následne hodnotia žiaci základných škôl, ktorým to môže pomôcť pri výbere strednej školy, kde by chceli ďalej študovať.