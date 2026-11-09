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V súťaži pre Zimný prístav zvíťazilo konzorcium s ateliérom z Zürichu
Primátor Bratislavy Matúš Vallo povedal, že ich úlohou bolo urobiť všetko, aby to, čo v Zimnom prístave vznikne, bolo pre všetkých.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. novembra (TASR) - V medzinárodnej urbanistickej súťaži štátnej spoločnosti Verejné prístavy a hlavného mesta SR Bratislavy na rozvoj Zimného prístavu zvíťazil návrh konzorcia na čele so švajčiarskym ateliérom Hosoya Schaefer Architects z Zürichu. Výsledky projektovej súťaže, ktorú organizoval Metropolitný inštitút Bratislavy, oznámili v pondelok po vyhodnotení jej druhej etapy, do ktorej sa z pôvodných 123 návrhov z 33 krajín dostalo sedem najlepších.
Ďalšími členmi úspešného konzorcia sú spoločnosti Gillespies z Londýna, Argus Studio a Körting Ingenieure z Hamburgu. Druhú cenu získal holandský ateliér KCAP, tretia pripadla dánskej architektonickej kancelárii Cobe. Víťazný návrh, na ktorom sa jednohlasne zhodla medzinárodná porota s predsedom Michalom Sedláčkom, bude záväzným podkladom pre budúci rozvoj Zimného prístavu v nasledujúcich rokoch.
„Tento návrh spája dostatočnú podlažnosť pre všetky kategórie obyvateľov Bratislavy aj pre návštevníkov. Pešie mosty sú výborným nápadom, ikonická budova je krásna, je tam zelená časť aj štandardné bytovky, ktoré Bratislava potrebuje,“ povedal na brífingu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Primátor Bratislavy Matúš Vallo povedal, že ich úlohou bolo urobiť všetko, aby to, čo v Zimnom prístave vznikne, bolo pre všetkých. „Celé územie bude prístupné verejnosti. Je tam kultúrny stred s dostatočnými priestormi pre kultúrne budovy, ale aj tri parky spojené jednou pešou lávkou alebo mostom,“ priblížil víťazný návrh a označil to za historickú chvíľu.
„To, čo robí Zimný prístav výnimočným, je kontrast medzi jeho industriálnym charakterom, uzavretými prístavnými bazénmi a otvorenou krajinou Dunaja. Náš návrh stavia na týchto rozdielnych identitách - premieňa historickú infraštruktúru na miesta pre kultúru a verejný život, sprístupňuje nábrežie prostredníctvom súvislej siete promenád a parkov a umožňuje, aby sa riečna krajina stala súčasťou mesta,“ uviedol Alexander Kneer z Hosoya Schaefer Architects.
Mimoriadny medzinárodný záujem o súťaž podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Verejné prístavy Mateja Danóciho potvrdil strategický význam a obrovský potenciál tohto územia pri Dunaji. „Naším cieľom bolo priniesť komplexné riešenie, ktoré popri vzniku novej nábrežnej štvrte zabezpečí aj plnohodnotné fungovanie susedného prístavu Pálenisko, kam postupne presunieme všetky prekládkové aktivity. Teraz nás čaká intenzívna práca na masterpláne, ktorý nastaví jasné pravidlá pre jeho ďalší rozvoj,“ poznamenal.
Úspešný návrh sa stane základom na premenu súčasného areálu nákladného riečneho prístavu na novú mestskú štvrť v širšom centre metropoly na dunajskom nábreží. Vyžiada si to aj zmenu územného plánu hlavného mesta. V území Zimného prístavu s rozlohou 64,5 hektára sú dominantným vlastníkom Verejné prístavy s podielom 93,1 percenta (60 hektárov). Štát vlastní 1,9 percenta (1,2 hektára). Bratislava má podiel 2,3 percenta (1,5 hektára), súkromní vlastníci majú podiel 2,7 percenta (1,7 hektára). Nový, zmodernizovaný prístav sa má následne presunúť do bazéna Pálenisko. V bazéne Lodenica má vzniknúť servis plavidiel.
Ďalšími členmi úspešného konzorcia sú spoločnosti Gillespies z Londýna, Argus Studio a Körting Ingenieure z Hamburgu. Druhú cenu získal holandský ateliér KCAP, tretia pripadla dánskej architektonickej kancelárii Cobe. Víťazný návrh, na ktorom sa jednohlasne zhodla medzinárodná porota s predsedom Michalom Sedláčkom, bude záväzným podkladom pre budúci rozvoj Zimného prístavu v nasledujúcich rokoch.
„Tento návrh spája dostatočnú podlažnosť pre všetky kategórie obyvateľov Bratislavy aj pre návštevníkov. Pešie mosty sú výborným nápadom, ikonická budova je krásna, je tam zelená časť aj štandardné bytovky, ktoré Bratislava potrebuje,“ povedal na brífingu minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Primátor Bratislavy Matúš Vallo povedal, že ich úlohou bolo urobiť všetko, aby to, čo v Zimnom prístave vznikne, bolo pre všetkých. „Celé územie bude prístupné verejnosti. Je tam kultúrny stred s dostatočnými priestormi pre kultúrne budovy, ale aj tri parky spojené jednou pešou lávkou alebo mostom,“ priblížil víťazný návrh a označil to za historickú chvíľu.
„To, čo robí Zimný prístav výnimočným, je kontrast medzi jeho industriálnym charakterom, uzavretými prístavnými bazénmi a otvorenou krajinou Dunaja. Náš návrh stavia na týchto rozdielnych identitách - premieňa historickú infraštruktúru na miesta pre kultúru a verejný život, sprístupňuje nábrežie prostredníctvom súvislej siete promenád a parkov a umožňuje, aby sa riečna krajina stala súčasťou mesta,“ uviedol Alexander Kneer z Hosoya Schaefer Architects.
Mimoriadny medzinárodný záujem o súťaž podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Verejné prístavy Mateja Danóciho potvrdil strategický význam a obrovský potenciál tohto územia pri Dunaji. „Naším cieľom bolo priniesť komplexné riešenie, ktoré popri vzniku novej nábrežnej štvrte zabezpečí aj plnohodnotné fungovanie susedného prístavu Pálenisko, kam postupne presunieme všetky prekládkové aktivity. Teraz nás čaká intenzívna práca na masterpláne, ktorý nastaví jasné pravidlá pre jeho ďalší rozvoj,“ poznamenal.
Úspešný návrh sa stane základom na premenu súčasného areálu nákladného riečneho prístavu na novú mestskú štvrť v širšom centre metropoly na dunajskom nábreží. Vyžiada si to aj zmenu územného plánu hlavného mesta. V území Zimného prístavu s rozlohou 64,5 hektára sú dominantným vlastníkom Verejné prístavy s podielom 93,1 percenta (60 hektárov). Štát vlastní 1,9 percenta (1,2 hektára). Bratislava má podiel 2,3 percenta (1,5 hektára), súkromní vlastníci majú podiel 2,7 percenta (1,7 hektára). Nový, zmodernizovaný prístav sa má následne presunúť do bazéna Pálenisko. V bazéne Lodenica má vzniknúť servis plavidiel.