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V súťaži Zlaté Slnko ocenili najlepších remeselných výrobcov Slovenska
Odborná porota hodnotila výrobky v ôsmich kategóriách a jednej špeciálnej kategórii Skrytý poklad, ktorú vyhrala Eva Horváthová z obce Beša za kalkýš.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - V súťaži Zlaté Slnko ocenili v stredu (10. 6.) v Bratislave najlepších remeselných výrobcov Slovenska. Do štvrtého ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 200 farmárov a remeselných výrobcov z celého Slovenska s vyše 300 produktami.
Odborná porota hodnotila výrobky v ôsmich kategóriách a jednej špeciálnej kategórii Skrytý poklad, ktorú vyhrala Eva Horváthová z obce Beša za kalkýš - tradičné pôstne jedlo pripravované z naklíčeného obilia. „Kalkýš je archaické, kedysi veľmi ikonické jedlo. Nechala sa naklíčiť raž a potom sa pomlela. Mliečna šťava, ktorá z toho vytiekla, sa zahustila ražnou múkou a jednoducho sa to upieklo,“ priblížila etnologička a historička Katarína Nádaská.
Súťaž predstavila výrobky, ktoré vznikajú vo všetkých kútoch Slovenska, od rodinného vinárstva v obci Tajná cez mladého pestovateľa tekvíc z Marcelovej až po ovčiu farmu pod Chočskými vrchmi. „Výrobcovia, ktorí dnes zvíťazili a prevzali si sošku, si veľmi zaslúžia túto výhru za svoju prácu a oddanosť, pretože často sú to ľudia, ktorí si sami pestujú obilie, ktoré potom spracovávajú, melú a vytvárajú z neho výsledný produkt. Nie je to len nejaké prekupovanie už hotových produktov a ich následné miešanie, ale je to naozaj komplexná práca,“ doplnila programová manažérka súťaže Dada Skalníková.
Zlaté Slnko je celoslovenská súťaž remeselných výrobcov a farmárov, ktorá od roku 2022 oceňuje kvalitu, autentickosť a jedinečnosť slovenských potravinárskych produktov. Jej cieľom je podporovať výrobcov zo všetkých kútov Slovenska, uchovávať gastronomické tradície a približovať verejnosti príbehy ľudí, ktorí stoja za poctivým jedlom.
Odborná porota hodnotila výrobky v ôsmich kategóriách a jednej špeciálnej kategórii Skrytý poklad, ktorú vyhrala Eva Horváthová z obce Beša za kalkýš - tradičné pôstne jedlo pripravované z naklíčeného obilia. „Kalkýš je archaické, kedysi veľmi ikonické jedlo. Nechala sa naklíčiť raž a potom sa pomlela. Mliečna šťava, ktorá z toho vytiekla, sa zahustila ražnou múkou a jednoducho sa to upieklo,“ priblížila etnologička a historička Katarína Nádaská.
Súťaž predstavila výrobky, ktoré vznikajú vo všetkých kútoch Slovenska, od rodinného vinárstva v obci Tajná cez mladého pestovateľa tekvíc z Marcelovej až po ovčiu farmu pod Chočskými vrchmi. „Výrobcovia, ktorí dnes zvíťazili a prevzali si sošku, si veľmi zaslúžia túto výhru za svoju prácu a oddanosť, pretože často sú to ľudia, ktorí si sami pestujú obilie, ktoré potom spracovávajú, melú a vytvárajú z neho výsledný produkt. Nie je to len nejaké prekupovanie už hotových produktov a ich následné miešanie, ale je to naozaj komplexná práca,“ doplnila programová manažérka súťaže Dada Skalníková.
Zlaté Slnko je celoslovenská súťaž remeselných výrobcov a farmárov, ktorá od roku 2022 oceňuje kvalitu, autentickosť a jedinečnosť slovenských potravinárskych produktov. Jej cieľom je podporovať výrobcov zo všetkých kútov Slovenska, uchovávať gastronomické tradície a približovať verejnosti príbehy ľudí, ktorí stoja za poctivým jedlom.