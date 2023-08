NDS: V súťažiach na mýtny systém zvíťazila CzechToll

Bratislava 9. augusta (TASR) - Spoločnosť CzechToll predložila najvýhodnejšie ponuky v dvoch súťažiach na obstaranie nového elektronického mýtneho systému a mýtnych služieb. V stredu o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá opakovane vyhodnotila ponuky uchádzačov.



V prvej súťaži Elektronický mýtny systém išlo o vybudovanie elektronického mýtneho systému formou komplexnej dodávky na kľúč do vlastníctva štátu. "Úlohou tohto systému bude riadiť budúce nové mýto na Slovensku, taktiež poskytovanie služieb technickej podpory elektronického mýtneho systému," priblížila NDS. Predpokladaná hodnota zákazky bola 41,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Do verejnej súťaže boli predložené tri ponuky a ako najvýhodnejšia bola vyhodnotená ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 13,7 milióna eur bez DPH.



V druhej súťaži Mýtne služby ide o dodanie palubných OBU jednotiek, ich logistiku a distribúciu pre dopravcov, služby platobnej infraštruktúry, zabezpečenie zákazníckych miest. Predpokladaná hodnota zákazky bola 49,9 milióna eur bez DPH, pričom do verejnej súťaže boli predložené dve ponuky. Ako najvýhodnejšia bola opäť vyhodnotená ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 28,7 milióna eur bez DPH.



NDS musela súťaž znovu vyhodnotiť na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie.