V systéme na podporu obnoviteľných zdrojov je prebytok 96,8 mil. eur

Bratislava 7. decembra (TASR) – Systém zúčtovania podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vykázal koncom októbra prebytok 96,8 milióna eur. Za mesiac sa tak rozdiel medzi nákladmi na podporu OZE a príjmami z nadvýnosu z povinného výkupu elektriny a tarify za prevádzku systému (TPS) zvýšil o 23,7 milióna eur. Vyplýva to z informácií zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Zatiaľ čo výnosy z TPS, ktorá je súčasťou všetkých účtov za elektrinu, sú po celý rok pomerne stabilné na úrovni približne 35 miliónov eur za mesiac, náklady na podporu OZE a vysoko účinnej výroby energia a tepla (VÚKVET) sa s rastúcou cenou energie na trhu od leta postupne znižujú. V októbri boli oproti plánovaným 25 miliónom eur iba približne polovičné. Od júna tohto roka sa zároveň začal tvoriť nadvýnos z povinného výkupu elektriny. Ten vznikol prekročením predajných cien elektriny na trhu oproti maximálnym výkupným cenám, ktoré pre jednotlivé OZE stanovil ÚRSO. V októbri tento mimoriadny výnos dosiahol 2,9 milióna eur a úrad očakáva do konca roka jeho ďalší nárast.



Za pozitívnou bilanciou podpory OZE stojí aj oproti predpokladom mierne nižšia výroba elektriny z týchto zdrojov, a tým aj nižší nárok na dotovanie jej výroby. Napríklad v októbri ÚRSO očakával výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov na úrovni 458 gigawatthodín (GWh), no skutočnosť bola iba necelých 406 GWh.



Ako bude prebytok vzniknutý v systéme podpory OZE a VÚKVET využitý, zatiaľ nie je jasné. ÚRSO iba potvrdil svoje vyjadrenie z minulosti, podľa ktorého o využití salda v systéme TPS ako aj ďalších parametroch nastavenia TPS na rok 2022 bude úrad rozhodovať v rámci príslušných cenových konaní. Úrad už zverejnil rozhodnutia o cene za dodávku plynu a elektriny, o cene za distribúciu, prenos či iných zložkách konečnej ceny energií vrátane TPS ešte rozhoduje. Podľa niektorých analytikov je pravdepodobné určité zníženie práve tarify za prevádzku systému.