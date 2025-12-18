< sekcia Ekonomika
V Taliansku neďaleko Ríma odhalili nelegálnu tabakovú továreň
Vyšetrovatelia okrem toho objavili a zaistili ďalšie zariadenie južne od Ríma vo Ferentine, ktoré sa používalo na skladovanie materiálov a hotových výrobkov.
Autor TASR
Rím 18. decembra (TASR) - Talianske úrady v spolupráci s vyšetrovateľmi Európskej únie odhalili neďaleko Ríma nelegálnu tabakovú továreň, ktorá vyrábala denne približne štyri milióny falšovaných cigariet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na taliansku finančnú políciu (GdF) a Európsku prokuratúru (EPPO).
Závod v Pomezii, asi 30 kilometrov južne od Ríma, vyrábal cigarety balené pod známymi značkami. Medzi falzifikáty patrili značky Marlboro od Philip Morris, Rothmans od British American Tobacco a Camel a Winston od Japan Tobacco, uviedla finančná polícia. EPPO, ktorá koordinovala razie, oznámila, že orgány činné v trestnom konaní zaistili 27 ton cigariet, 19 ton tabaku a štyri nákladné vozidlá. Sedem mužov z Ukrajiny a Bulharska čelí obvineniu z držby pašovaného tovaru a porušenia ochrannej známky.
Vyšetrovatelia okrem toho objavili a zaistili ďalšie zariadenie južne od Ríma vo Ferentine, ktoré sa používalo na skladovanie materiálov a hotových výrobkov. Podľa odhadov by zariadenia mohli vyrobiť tovar v hodnote 700.000 eur denne alebo 240 miliónov eur ročne. Škody na neodvedených daniach predstavujú približne 160 miliónov eur, uviedli EPPO a GdF v spoločnom vyhlásení.
