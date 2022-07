V Taliansku nevylučujú v 2. polroku úplné zastavenie rastu ekonomiky

Rím 10. júla (TASR) - Talianska ekonomika v 2. štvrťroku pravdepodobne výrazne rástla, v nasledujúcich mesiacoch sa však môže spomaliť, prípadne až zastaviť. Povedal to koncom tohto týždňa taliansky minister hospodárstva Daniele Franco. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Odhadujeme, že za práve skončený kvartál sme zaznamenali vysoké tempo rastu," povedal v piatok (8. 7.) Franco na stretnutí bankárov v Ríme. Dodal však, že "vzhľadom na rastúce riziko recesie v eurozóne hrozí, že rast sa v 2. polroku tohto roka prudko spomalí, prípadne úplne zastaví".



Miera inflácie dosiahla v júni 8 %, čo predstavuje najvyššiu infláciu v Taliansku za vyše 36 rokov, a ako povedal Franco, "s jej rýchlym spomaľovaním sa v najbližšom období počítať nedá". V tejto súvislosti prisľúbil, že vláda bude pokračovať v opatreniach na zmiernenie dôsledkov rastúcich cien energií na firmy a domácnosti, najmä na rodiny s nízkymi príjmami.



Ako uviedli vládne zdroje pre agentúru Reuters, vláda plánuje koncom júla prijať ďalší balík na pomoc firmám a obyvateľom, ktorého hodnota by mohla dosiahnuť 8 miliárd eur. Od januára vyčlenila na zmiernenie dôsledkov rýchlo rastúcich cien už viac než 33 miliárd eur.



Napriek nedávnemu prudkému rastu výnosov talianskych dlhopisov Daniele Franco povedal, že náklady na obsluhu dlhu by v tomto roku mali byť v priemere na úrovni z roka 2021. Podľa neho sa trhy čoskoro stabilizujú.



Verejný dlh Talianska by mal tento rok v porovnaní s rokom 2021, v ktorom dosiahol 151 % hrubého domáceho produktu (HDP), výrazne klesnúť, dodal minister. Rozpočtový deficit odhaduje na úrovni 5,6 % HDP, čím potvrdil pôvodne odhadovanú úroveň schodku.