V Taliansku skrachovali regionálne aerolínie Air Italy

Olbia/Rím 11. februára (TASR) - Taliansko má okrem záchrany skrachovaných aerolínií Alitalia ďalší problém v oblasti leteckej dopravy. Akcionári regionálnych aerolínií Air Italy, ktoré patria ku Qatar Airways, v utorok oznámili ich likvidáciu. Ako dôvod uviedli "pretrvávajúce štrukturálne trhové problémy".



K rozhodnutiu o likvidácii dospela dozorná rada. Odteraz do 25. februára budú iné letecké spoločnosti garantovať plánované lety Air Italy. Cestujúci, ktorí majú rezervované lety po 25. februári, dostanú peniaze naspäť. Celkovo sa to dotkne 35.000 cestujúcich.



Likvidácia spoločnosti Air Italy, ktorá zabezpečovala napríklad letecké spojenie medzi Sardíniou a talianskou pevninou, je zlou správou pre taliansku vládu. Tá sa už dlhé mesiace snaží o záchranu Alitalie. V decembri vymenovaný konkurzný správca Giuseppe Leogrande aktuálne vypracováva nový tender na predaj aerolínií.



Air Italy so sídlom v meste Olbia na Sardínii zamestnáva 1400 ľudí. Podľa expertov je dôvodom krachu spoločnosti konkurencia nízkonákladových aerolínií rovnako ako štátom podporovanej Alitalie.