V talianskych závodoch Stellantisu zvolali na 18. októbra štrajk

Miláno 24. septembra (TASR) - Odbory v Taliansku zvolali na 18. októbra jednodňový štrajk zamestnancov automobilovej skupiny Stellantis a jej miestnych dodávateľov. Cieľom protestu je vyjadriť nesúhlas s klesajúcou výrobou automobilov v krajine, uviedol v utorok Rocco Palombella, šéf odborového zväzu pracovníkov v kovospracujúcom priemysle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa odborov väčšina závodov skupiny Stellantis v Taliansku zaznamenala v prvom polroku prudký pokles výroby, pričom celkovo sa jej produkcia v krajine prepadla až o 25 %. Odbory teraz očakávajú, že Stellantis v Taliansku vyrobí v tomto roku len niečo vyše pol milióna vozidiel, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 751.000.



"Situácia je zlá, veľmi zlá," povedal Palombella na spoločnej tlačovej konferencii s vedúcimi predstaviteľmi ďalších dvoch dôležitých odborových zväzov.



Talianske závody skupiny Stellantis v posledných mesiacoch opakovane zastavovali prevádzku, najmä z dôvodu slabého dopytu na trhu, osobitne po elektrických vozidlách. Pracovníkov firma opakovane posielala na nútené dovolenky, ktoré boli čiastočne financované z verejných zdrojov.



Stellantis už niekoľko mesiacov rokuje s talianskou vládou o pláne zvýšiť výrobu v krajine do konca tohto desaťročia na jeden milión vozidiel, ale zatiaľ nedošlo k dohode. Rím medzitým začal komunikovať aj s čínskymi automobilkami s cieľom prilákať nových výrobcov, ktorí by sa pripojili k Stellantisu, jedinej veľkej automobilovej skupine v Taliansku.