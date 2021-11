V Taurise zaočkovanosť prevyšuje 97 percent, testujú aj zaočkovaných

Rimavská Sobota 30. novembra (TASR) – Zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 medzi zamestnancami spoločnosti Tauris prevyšuje 97 percent, v niektorých prevádzkach sú dokonca proti novému koronavírusu zaočkovaní všetci zamestnanci. Spoločnosť napriek tomu svojich zamestnancov pravidelne námatkovo testuje. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.



"Momentálne vyberáme každý týždeň na náklady spoločnosti vzorku 50 zaočkovaných zamestnancov z každej divízie, aby sme mali istotu, že nebude ohrozený chod prevádzky a zdravie našich zamestnancov," vysvetlil Duda s tým, že pre účely tohto monitoringu využívajú PCR testovanie.



S aktuálne platným režimom OTP na pracoviskách v Taurise pre vysokú zaočkovanosť problém nemajú. Aj v najväčšom závode v Rimavskej Sobote, kde pracuje 780 z 1420 zamestnancov skupiny podnikov Tauris Group, dosahuje zaočkovanosť úroveň 97 percent. V niektorých prevádzkach, ako napríklad v Spišskej Novej Vsi, sú zaočkovaní všetci zamestnanci.



Zvyšní zamestnanci, ktorí sa nevedia preukázať potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19, sa na pracovisku otestujú bezplatným samotestom. Spoločnosť však disponuje aj vlastným mobilným odberovým miestom na antigénové testovanie.



"Testovať budeme tak často, ako to bude potrebné vzhľadom k vývoju situácie s koronavírusom aj nad rámec platných nariadení. Našou hlavnou povinnosťou a cieľom je zabezpečiť zdravie našich zamestnancov, plynulý chod výroby a zásobovanie obyvateľstva," poznamenal Duda.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti sú v prevádzkach Taurisu aktuálne v platnosti dostatočne účinné protipandemické opatrenia. Napríklad pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou absolvujú aj zaočkovaní zamestnanci päťdňovú karanténu, počas ktorej dostávajú platené voľno. Spoločnosť sa tiež zameriava na osvetu o dôležitosti ochrany zdravia či fyzickú kontrolu dodržiavania nariadení.



Potravinársky holding Tauris Group je zložený zo štyroch výrobných závodov a to v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a závodu Ryba Košice. Disponuje tiež vlastnou celoslovenskou sieťou mäsiarskych predajní. Spoločnosť Tauris vznikla v roku 1992 privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. V roku 2007 sa jej vlastníkom stal holding Eco-Investment, ktorý vstupom do ďalších mäsokombinátov vytvoril skupinu Tauris Group.