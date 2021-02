Zatiaľ nie je šanca, že Francúzsko ratifikuje dohodu EÚ a Mercosur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 22. februára (TASR) - V tejto chvíli nie je šanca, že Francúzsko ratifikuje dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a skupinou juhoamerických krajín Mercosur. Uviedol to v pondelok nemenovaný predstaviteľ francúzskej vlády.Podľa neho členské štáty juhoamerického združenia voľného obchodu Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur) by museli splniť množstvo drastických podmienok na to, aby Francúzsko svoj postoj k dohode prehodnotilo. V súčasnosti nie je šanca, aby ich splnili.Francúzsko, ktoré patrí medzi najväčších producentov poľnohospodárskych výrobkov v EÚ, bolo tiež jedným z najväčších odporcov aktuálnej verzie dohody so skupinou Mercosur.Pásmo voľného obchodu Mercosur zahŕňa Argentínu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj. Má približne 260 miliónov obyvateľov a je štvrtým najväčším obchodným blokom na svete. Dohodu s EÚ sa mu podarilo dosiahnuť až v roku 2019, po takmer 20 rokoch vyjednávaní, ale zatiaľ nebola ratifikovaná.Francúzsko uviedlo, že má obavy z rizík, ktoré predstavuje nárastu vývozu juhoamerických poľnohospodárskych produktov do Európy a z vplyvu dohody na tamojšie pralesy a podnebie.Podľa Európskej komisie, ktorá rokovania s Mercosurom viedla, dohoda zahŕňa okrem požadovanej vysokej kvality potravín aj ochranu životného prostredia. Kritici dohody však poukazujú na fakt, že dostatočne nerieši niektoré škodlivé aktivity, ako je napríklad odlesňovanie Amazonského pralesa s cieľom získať lukratívnu poľnohospodársku pôdu.