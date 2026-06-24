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V Tekovskej Breznici zrekonštruujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko
Obec na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 275. 400 eur.
Autor TASR
Tekovská Breznica 24. júna (TASR) - V Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica zmodernizujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko v areáli školy. Obec na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 275.400 eur.
Ako informovala samospráva, cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a modernizácia telocvične. V rámci neho vymenia v telocvični podlahy, obklady a dvere. Inštalujú tiež fotovolotické panely.
Komplexne zrekonštruujú chodbu vedúcu do telocvične, vybudujú WC pre imobilných, nové externé schodisko a zdvíhaciu plošinu. V areáli tiež kompletne zmodernizujú multifunkčné ihrisko.
Starosta Vladimír Zaťko dodal, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie už obec realizovala, so samotnými prácami tak budú môcť začať po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ako informovala samospráva, cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a modernizácia telocvične. V rámci neho vymenia v telocvični podlahy, obklady a dvere. Inštalujú tiež fotovolotické panely.
Komplexne zrekonštruujú chodbu vedúcu do telocvične, vybudujú WC pre imobilných, nové externé schodisko a zdvíhaciu plošinu. V areáli tiež kompletne zmodernizujú multifunkčné ihrisko.
Starosta Vladimír Zaťko dodal, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie už obec realizovala, so samotnými prácami tak budú môcť začať po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie.