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V Tekovskej Breznici zrekonštruujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Obec na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 275. 400 eur.

Autor TASR
Tekovská Breznica 24. júna (TASR) - V Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica zmodernizujú telocvičňu a multifunkčné ihrisko v areáli školy. Obec na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 275.400 eur.

Ako informovala samospráva, cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a modernizácia telocvične. V rámci neho vymenia v telocvični podlahy, obklady a dvere. Inštalujú tiež fotovolotické panely.

Komplexne zrekonštruujú chodbu vedúcu do telocvične, vybudujú WC pre imobilných, nové externé schodisko a zdvíhaciu plošinu. V areáli tiež kompletne zmodernizujú multifunkčné ihrisko.

Starosta Vladimír Zaťko dodal, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie už obec realizovala, so samotnými prácami tak budú môcť začať po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie.
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