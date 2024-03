V tekovských sadoch chránia proti mrazom najmä zakvitnuté marhule

Tekovská Breznica 21. marca (TASR) - V tekovských sadoch spoločnosti Amazonit chránia pred nočnými mrazmi najmä mladé marhule, ktoré by mali v sadoch rodiť tento rok prvýkrát. Stromy vysadené na rozlohe jeden hektár chránili podľa konateľa spoločnosti Mareka Šályho tri noci pieckami na pelety.



"Sú to mladé stromy. Myslím si, že prvotnú úrodu, ktorú by sme potrebovali, aby sme stromy primerane zaťažili svojmu veku, sa nám podarilo zachrániť, ale tri noci sme boli v teréne," poznamenal pre TASR Šály.



V sade okrem marhúľ pestujú aj jablká a jahody. Tým podľa neho tieto mrazy neuškodia, keďže sú ešte v skorom štádiu kvitnutia. Naopak, ublížiť im môžu mrazy na konci apríla a začiatkom mája. "Uvidíme, aké bude počasie, ale spravidla sú mrazy každý rok. Aj jablone budeme chrániť pieckami a okolo celého sadu uložíme mokré balíky slamy, ktoré zapálime," dodal Šály.



Spoločnosť Amazonit vznikla v roku 2008. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie a predaj jabĺk a jahôd. Jabloňový sad sa nachádza na miernom západnom svahu Štiavnických vrchov v obci Tekovská Breznica a jahodová plantáž je pri sade. Ako uvádza spoločnosť na svojej internetovej stránke, značnú časť svojej produkcie jabĺk a jahôd predá každoročne priamym predajom z dvora priamo v obci.