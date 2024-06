V tekovských sadoch zberajú prvú úrodu marhúľ

Tekovská Breznica 19. júna (TASR) - V tekovských sadoch spoločnosti Amazonit zberajú tento rok prvú úrodu marhúľ. Ovocné stromy marhúľ tu majú vysadené aktuálne na jednom hektári pôdy, na jeseň chcú sad rozširovať.



Konateľ spoločnosti Marek Šály pre TASR uviedol, že každý rok chodí do sadov čoraz viac zákazníkov na samozber jahôd a tiež naoberané jahody. Keďže evidovali aj záujem o marhule, rozhodli sa okrem jahôd a jabloní pestovať aj tie.



"Je to vyslovene skúška z našej strany. Vyzerá, že to pôjde. To podnebie a počasie v našich zemepisných šírkach im vyhovuje, vyzerá, že by to mohlo ísť, tak uvidíme," poznamenal Šály. V sade podľa jeho slov vysadili viacero druhov, skoré odrody Tsunami a Sefora, ale aj neskoršie odrody Bergeval a Bergarouge.



Na jeseň chcú sad rozšíriť o ďalší hektár, stromy už majú podľa Šályho objednané, takisto majú na výsadbu pripravenú pôdu, ktorá už dva roky oddychuje po jahodách.



Ani v Tekovskej Breznici sa ovocinári tento rok nevyhli stratám spôsobeným jarnými mrazmi, aj keď väčšinu úrody uchránili. "Straty tam určite boli. Veľkosť plodov bola okolo centimetra - dvoch, boli veľmi citlivé, takže niečo tam určite padlo, ale sme radi za každú marhuľu, ktorá na strome zostala," skonštatoval Šály.



So samotnou úrodou sú však vzhľadom na vek stromov v sade spokojní. Dopyt zákazníkov je veľký, no keďže ich nie je veľa, ich predaj riešia formou objednávok. "Môžem povedať, že marhúľ je málo, nakoľko sú stromy mladé, nemôžu byť zaťažené, aby prežili do ďalších rokov, aby boli zapestované, pripravené do budúcna dávať väčšiu úrodu," dodal Šály.