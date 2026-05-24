V tendri na modernizáciu úseku Vydrník - Markušovce sú nové námietky
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Vo verejnej súťaži na modernizáciu traťového úseku Vydrník - Markušovce sú aj po novom vyhodnotení ponúk opäť námietky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková s tým, že vyhodnotenie verejného obstarávania tak ešte nebolo ukončené. „Po uplynutí všetkých zákonných lehôt a po skončení verejného obstarávania budeme verejnosť informovať,“ uviedla. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo svojom vestníku informoval, že konanie vedie na základe námietok proti vyhodnoteniu ponúk v tendri.
Predtým ŽSR po opakovanom vyhodnotení ponúk 30. apríla potvrdili ako úspešného uchádzača znovu Združenie Markušovce, v ktorom sú spoločnosti Tempra, Doprastav a Váhostav. V konkurencii troch uchádzačov predložili najnižšiu cenu v objeme 476,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o vyhodnotení ponúk v informačnom systéme pre verejné obstarávanie Josephine.
Prvé vyhodnotenie ponúk z 31. marca ŽSR zrušili 17. apríla po námietkach proti posúdeniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti úspešného uchádzača.
„Po ich preskúmaní obstarávateľ (ŽSR) dospel k záveru, že v časti týkajúcej sa preukazovania splnenia jednej z podmienok účasti prostredníctvom kapacít inej osoby vznikli pochybnosti vyvolané novou skutkovou okolnosťou, ktorou obstarávateľ ani komisia na vyhodnotenie ponúk v čase pôvodného vyhodnotenia ponúk nedisponovali, a ktorá je spôsobilá mať vplyv na posúdenie splnenia predmetnej podmienky účasti,“ zdôvodnili zrušenie pôvodného vyhodnotenia ponúk ŽSR. Koncom apríla ho potvrdili a za úspešného uchádzača opäť vybrali Združenie Markušovce.
ÚVO 21. apríla zastavil námietkové konanie proti vyhodnoteniu ponúk v súťaži. Zdôvodnil to práve tým, že ŽSR už 17. apríla vyhodnotenie ponúk zrušili, čím odpadol dôvod na konanie. Úrad aktuálne vedie konanie podľa nových námietok proti opakovanému vyhodnoteniu ponúk.
Druhú najnižšiu ponuku v tendri navrhlo Združenie Vydrník - Markušovce na čele so spoločnosťou Subterra, a to 476,8 milióna eur bez DPH. Oproti najnižšej cene je vyššia o viac ako 543.000 eur bez DPH. V tomto združení sú aj spoločnosti Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby, Strabag, OHLA ŽS, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha.
Tretiu ponuku v poradí za takmer 518 miliónov eur bez DPH predložilo Združenie TSS-HT Železnica Poprad so spoločnosťami TSS Grade a Hochtief SK. Uchádzači predkladali ponuky do 9. decembra 2025.
„Ponuka úspešného uchádzača (Združenie Markušovce) nebola vyhodnotená ako mimoriadne nízka, a to vzhľadom na malé rozdiely medzi tromi ponukami a tiež v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky,“ uviedli ŽSR v oznámení o vyhodnotení ponúk z 30. apríla. Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch, dodali s vymenovaním 20 splnených podmienok účasti.
ŽSR vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Vydrník - Markušovce v januári 2025. Pôvodná predpokladaná hodnota prác bola 631,536 milióna eur bez DPH, pričom najnižšia predložená cena je nižšia o vyše 155 miliónov eur bez DPH alebo o 24,6 %. Stavebné práce podľa podmienok tendra boli plánované na 1598 dní, necelých 4,5 roka. Financovanie by malo byť plne alebo čiastočne zo zdrojov EÚ.
„Predpokladaná hodnota zákazky na modernizáciu úseku Vydrník - Markušovce bola stanovená na základe rozpočtu odborne spôsobilej osoby - nezávislého projektanta. Čo sa týka financovania, rokujeme s Ministerstvom dopravy SR o poskytnutí finančného krytia z Kohézneho fondu,“ dodala pre TASR Lániková. Zmluvu o dielo s vybraným zhotoviteľom podľa nej podpíšu, až keď budú mať prisľúbené finančné krytie.
