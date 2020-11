V termíne do 2. novembra doručilo daňové priznanie 98,77 % daňovníkov

Bratislava 4. novembra (TASR) - Viac ako 1,2 milióna daňovníkov, teda 98,77%, si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 2. novembra daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019. Informovala o tom v stredu Finančná správa (FS) SR, podľa ktorej vzrástol počet elektronicky podaných daňových priznaní. Doručenie ďalších daňových priznaní očakáva finančná správa ešte v najbližších dňoch, a to prostredníctvom poštových zásielok.



"Klienti finančnej správy začali ešte viac využívať elektronickú komunikáciu. Oproti minulému roku vzrástol počet elektronických podaní o vyše päť percent. Elektronicky daňové priznania tak podávali aj osoby, ktoré nemajú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou - teda fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typu A aj B," uviedla hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková. Pod ďalší nárast elektronizácie sa podľa nej podpísala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia pohybu.



Na rozdiel od ostatných rokov sa na daňových úradoch netvorili rady klientov a vybavovanie bolo priebežné. "Daňové subjekty ocenili a využili možnosť podania dokumentov do pripravených boxov. Denne sme v tomto období prebrali v priemere 200 daňových priznaní, v posledný sa počet osobne podaných daňových priznaní vyšplhal na približne 300," spresnila Adamčíková. Najviac zo všetkých daňových úradov, a to 1000 kusov, prebral Daňový úrad Bratislava.



Nápor však podľa hovorkyne zaznamenali na call centre finančnej správy. V poslednom týždni konzultanti vybavili 1500 – 2000 telefonických a emailových dopytov klientov. Najväčší záujem o informácie bol počas posledného dňa, keď call centrum finančnej správy vybavilo takmer 2500 podaní. Najčastejšie sa daňovníci pýtali na zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľností, daňový bonus na dieťa, číslo účtu a variabilný symbol. Informovali sa tiež o výške zaplatených preddavkov na daň, spôsobe uhradenia správneho poplatku k vydaniu potvrdenia pre cudzineckú políciu, riešili elektronickú komunikáciu a požadovali aj inštrukcie k zaplateniu dane.