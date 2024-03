Dajte si pozor: V tlačivách daňových priznaní je niekoľko zmien

Bratislava 22. marca (TASR) - V tlačivách daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb došlo tento rok k viacerým zmenám. Novinkou je možnosť uplatniť si za zdaňovacie obdobie 2023 daňový bonus zo zvýšenia splátky hypotéky. Úpravy však súvisia aj s bonusom na vyživované dieťa, bonusom na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtom daňovej straty, či nezdaniteľnou časťou základu dane. Upozornil na to vedúci komunikačného oddelenia finančnej správy (FS) Radoslav Kozák.



Poukázal tiež na to, že pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb sa vzor tlačiva tento rok nemení. Vzory tlačív určuje ministerstvo financií a sú zverejnené na jeho webovom sídle, ako aj na portáli FS s vyznačením dátumu uverejnenia.



Na zdanenie príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá. Daňové priznanie typu A je určené pre tých, ktorí dosahujú príjmy len zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru. Daňové priznanie typu B je zase určené pre daňovníkov dosahujúcich príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príjmy.



"Za zdaňovacie obdobie roku 2023 má daňovník možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Tento daňový bonus si môže daňovník uplatniť len za predpokladu splnenia zákonných podmienok, a to len vtedy, ak neuplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky," priblížil Kozák. Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si uplatňuje v časti daňového priznania "Miesto na osobitné záznamy daňovníka".



Okrem tejto novinky funguje naďalej tradičný daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, pokiaľ daňovník spĺňa zákonom stanovené podmienky. Nárok na bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, a to od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. Vzhľadom na to, že v roku 2023 mohla prvýkrát uplynúť stanovená päťročná lehota, v tohtoročnom daňovom priznaní je doplnené nové pole "Dátum začatia úročenia úveru". Tento dátum daňovník vyplní vždy, ak si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky.



Pri uplatnení nároku na daňový bonus na vyživované dieťa platí, že ak podmienky na jeho uplatnenie spĺňa viac daňovníkov a ten, ktorý si uplatňuje nárok nemá dostatočný základ dane, môže si ho pri podaní daňového priznania navýšiť o vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, teda manželky alebo manžela. "Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, navýši sa základ dane len o pomernú časť druhej oprávnenej osoby podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu," vysvetlil Kozák.



K zmenám v daňovom priznaní typu B došlo aj v nadväznosti na posun rokov v súvislosti s uplatňovaním odpočtu daňovej straty. Daňovník si tak môže umorovať stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie rokov 2019 až 2022. Úpravu tlačiva si vyžiadala aj zmena v zákone o dani z príjmov, ktorá umožňuje uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane nielen na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ale aj zaplatené príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, doplnil Kozák.