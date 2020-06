Tomanová: Pochybnosti poslancov sa nezakladajú na reálnom základe

Bratislava 30. júna (TASR) – Pochybnosti a domnienky poslancov sa nezakladajú na reálnom základe. Sú len vyfabrikovanými dôvodmi, avšak tieto verejne vyslovené domnienky môžu vo verejnosti poslúžiť na diskreditáciu mojej osoby a na znehodnotenie práce Úradu komisára pre deti. Uviedla to komisárka pre deti Viera Tomanová v reakcii na brífing poslancov z ľudskoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR na čele s Vladimírou Marcinkovou (Za ľudí), ktorá prieskum iniciovala.



„Utorkovým vystúpením poslanci preukázali, že poslanecký prieskum je len jeden z krokov vopred pripraveného scenára a aj výsledku, čo dokazuje aj vyjadrenie pani poslankyne Marcinkovej, že správa o výsledku prieskumu je už do veľkej miery vytvorená, hoci prieskum nebol ešte ukončený," upozornila Tomanová.



„Poslancom sme doteraz predložili a ďalej predkladáme dôkazy preukazujúce, že tak ja, ako aj Úrad komisára pre deti sme ani v jednom prípade, o ktorý sa poslanci zaujímali, neporušili zákon a že domnienky poslancov majú pôvod jednak v nekorektných informáciách a tiež v nedostatočnej znalosti relevantných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet prieskumu," dodala komisárka pre deti.



Poslanci Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na čele s Vladimírou Marcinkovou v utorok informovali, že počas poslaneckého prieskumu na Úrade komisára pre deti nedostali žiadne materiály, na základe ktorých by bolo možné posúdiť, ako úrad funguje.



„V pondelok (29. 6.) to boli štyri týždne, odkedy sme s kolegami navštívili naposledy Úrad komisárky pre deti. A musím s poľutovaním povedať, že počas týchto štyroch týždňov sme od úradu komisárky nedostali vyžiadané dokumenty, ktoré sme pri poslednom stretnutí iniciovali. Takisto neprišlo k osobnému stretnutiu s pani komisárkou, ktoré sme žiadali pri poslednej návšteve úradu. Nedisponujeme ani informáciami, kedy sa s ňou stretneme a kedy nám budú predmetné dokumenty zaslané," priblížila Marcinková.