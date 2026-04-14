V Trenčíne pribudne 17 nabíjacích staníc pre elektromobily
Nabíjacie stanice budú vybavené platobným terminálom, ovládacím dotykovým displejom, tlačidlom bezpečnostného vypnutia, prúdovým chráničom typu B a dvomi nabíjacími vidlicami CCS 2.
Autor TASR
Trenčín 14. apríla (TASR) - V deviatich lokalitách Trenčína pribudne do polovice júla 17 nových nabíjacích staníc pre elektrické automobily. Radnica uspela vo výzve Ministerstva hospodárstva (MH) SR, 183.000 eur pôjde na financovanie výstavby z Plánu obnovy. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Do polovice júna by malo byť pripravených 16 verejných nabíjacích staníc, každá z nich bude mať dva nabíjacie body s maximálnym výkonom 44 kW. V ponuke bude aj jedna nabíjacia stanica s výkonom 50 kW. Spolu teda bude pre elektromobily k dispozícii 33 nových nabíjacích bodov v meste,“ uviedla hovorkyňa.
Nabíjacie stanice budú vybavené platobným terminálom, ovládacím dotykovým displejom, tlačidlom bezpečnostného vypnutia, prúdovým chráničom typu B a dvomi nabíjacími vidlicami CCS 2.
„Súčasťou projektu bude aj zabezpečenie prevádzky a údržby nabíjacích staníc. Verejne prístupnou nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické vozidlá chceme podporiť rozvoj elektromobility a prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, zlepšeniu kvality ovzdušia a podpore udržateľnej mestskej mobility,“ uzavrela Ságová.
„Do polovice júna by malo byť pripravených 16 verejných nabíjacích staníc, každá z nich bude mať dva nabíjacie body s maximálnym výkonom 44 kW. V ponuke bude aj jedna nabíjacia stanica s výkonom 50 kW. Spolu teda bude pre elektromobily k dispozícii 33 nových nabíjacích bodov v meste,“ uviedla hovorkyňa.
Nabíjacie stanice budú vybavené platobným terminálom, ovládacím dotykovým displejom, tlačidlom bezpečnostného vypnutia, prúdovým chráničom typu B a dvomi nabíjacími vidlicami CCS 2.
„Súčasťou projektu bude aj zabezpečenie prevádzky a údržby nabíjacích staníc. Verejne prístupnou nabíjacou infraštruktúrou pre elektrické vozidlá chceme podporiť rozvoj elektromobility a prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, zlepšeniu kvality ovzdušia a podpore udržateľnej mestskej mobility,“ uzavrela Ságová.