< sekcia Ekonomika
V Trenčíne stúpnu dane
Poslanci v novele VZN schválili oslobodenie od dane z pozemkov pre osoby staršie ako 70 rokov.
Autor TASR
Trenčín 12. novembra (TASR) - Dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za užívanie verejných priestranstiev stúpnu v budúcom roku v Trenčíne o štyri percentná. Vyplýva to z novelizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré v stredu schválilo mestské zastupiteľstvo.
„Dane navrhujeme zvýšiť v priemere o štyri percentá, pretože v tejto výške predpokladáme infláciu za rok 2025. Ďalej navrhujeme úpravu dane za ubytovanie, jej zvýšenie na 2,50 eura za jedno prenocovanie,“ priblížila vedúca ekonomického útvaru trenčianskej radnice Mária Capová.
Poslanci v novele VZN schválili oslobodenie od dane z pozemkov pre osoby staršie ako 70 rokov. Doteraz boli od daní oslobodené iba záhrady Trenčanov starších ako 70 rokov, od 1. januára 2026 budú od dane oslobodené všetky pozemky, ktoré vlastnia občania starší ako 70 rokov.
