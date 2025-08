V Trenčíne začali s rekonštrukciou Župného domu za päť miliónov eur

Trenčín 5. augusta (TASR) - Trenčianska radnica začala s komplexnou rekonštrukciou historickej budovy Župného domu. Práce za takmer päť miliónov eur by mali trvať sedem mesiacov, po obnove bude Župný dom jedným z ústredných bodov projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom trenčiansky primátor Richard Rybníček.



V budove doteraz sídlilo Trenčianske múzeum v Trenčíne, počas rekonštrukcie sídli dočasne v náhradných priestoroch a po obnove sa do priestorov vráti.



„Župný dom je po Trenčianskom hrade druhá najvýznamnejšia pamiatka v meste a považujeme za veľký úspech, že sa nám podarilo získať takmer päť miliónov eur na rekonštrukciu. Z tohto miesta nebude po rekonštrukcii iba Trenčianske múzeum, ale bude slúžiť aj pre oddych, výtvarné umenie či galerijné umenie. Bude to nový verejný priestor v historickej pamiatke,“ doplnil primátor.



Ako dodal, budova Župného domu bola v zlom stave, cez strechu zatekali už aj steny a bol najvyšší čas pustiť sa do obnovy kultúrnej pamiatky. Neďaleko budovy vedie prístupová cesta na Trenčiansky hrad a podľa Rybníčka bude výborné, že turisti môžu pred návštevou hradu navštíviť aj priestory Župného domu. Zmluva so zhotoviteľom hovorí o sedemmesačnom termíne rekonštrukcie, podľa primátora sa môžu vyskytnúť nepredvídané okolnosti v podobe archeologických nálezov.



„Pre nás je absolútne kľúčové, aby budova bola prístupná najneskôr v júli budúceho roka, pretože od augusta sú v rámci EHMK 2026 plánované prvé výstavy,“ zdôraznil Rybníček.



Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu 4,9 milióna eur, podstatná časť bude z Programu Slovensko, osempercentnú finančnú spoluúčasť má mesto, dvomi percentami prispeje štát.