V Trenčíne začali s rozsiahlou obnovou značenia parkovacích miest

Trenčín 26. marca (TASR) – Trenčianska radnica začala vo štvrtok (25. 3.) s rozsiahlou obnovou značenia parkovacích miest. Ukončiť by ju mali do konca leta. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, obnovovať sa budú vybrané úseky na miestnych komunikáciách v častiach Dolné Mesto a Sihoť I, II.



Okrem parkovacích miest obnovia aj ďalšie vodorovné dopravné značenia - pozdĺžne súvislé či prerušované čiary, vyšrafovaný priestor, priechody pre chodcov, cikcak čiary a piktogramy cyklistu na komunikáciách.



„Pri príprave regulovaného parkovania v roku 2016 boli vyznačované parkovacie miesta modrými čiarami pre rozlíšenie území zaradených do zóny s regulovaným parkovaním. V súčasnosti je už väčšia časť mesta regulovaná, vodiči si zvykli a toto delenie už nie je potrebné. Čiary na parkovacích miestach budú teraz obnovované už len bielou farbou. Môže sa stať, že v niektorej lokalite budú ešte parkovacie miesta v pôvodnej modrej a niektoré už v novej bielej farbe. Pravidlá regulácie parkovania však na oboch platia rovnako,“ doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, obnovovať sa budú buď celé ulice, alebo ich úseky, kde je značenie opotrebované a slabo viditeľné. Sú miesta, kde už bolo značenie obnovené, napríklad Dlhé Hony alebo ulice na Sihoti, ktoré majú nový asfaltový povrch po rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie.



„Pred vyznačením parkovacích miest sa musia komunikácie vyčistiť. V lokalitách, kde je plánovaná obnova vodorovného značenia v najbližšom období, bude značenie spojené s čistením komunikácií po zimnej údržbe, aby nemuselo byť dvakrát obmedzené parkovanie. Minimálne 24 hodín pred čistením a značením pribudnú na konkrétnych miestach dočasné dopravné značenia zakazujúce zastavenie s informáciami, v ktorých dňoch a v akom čase tento zákaz platí,“ uzavrela Ságová.