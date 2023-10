V treťom kvartáli zbankrotovalo 2396 Slovákov, o 7% viac ako vlani

Bratislava 6. októbra (TASR) - V treťom štvrťroku 2023 zbankrotovalo 2396 obyvateľov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 7,01 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od apríla do júna 2023 zbankrotovalo 2660 dlžníkov, ich v tretej štvrtine roka bolo o 9,92 % menej. Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



V septembri 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 692 osobných bankrotov. V porovnaní so septembrom 2022 so 747 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles o 7,36 %. V porovnaní s augustom 2023, keď zbankrotovalo 864 dlžníkov, ich v deviatom mesiaci bolo o 19,91 % menej.



"V septembri zbankrotovalo aj 78 občanov s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavovali 11,27 % z celkového počtu osobných bankrotov. Z nich bolo necelých 67 % mužov a 33 % žien. Zároveň sme zaznamenali aj 11 bankrotujúcich manželských párov a identifikovali sme 12 príbuzenských väzieb v konkurze," uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.