V Trnave otvorili prvú vysokokapacitnú čerpaciu stanicu na LNG a CNG

Trnava 9. februára (TASR) – Svoju prvú vysokokapacitnú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn (LNG) otvoril Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vo štvrtok v Trnave. Na obchvate mesta tam zároveň poskytuje možnosť natankovať aj stlačený zemný plyn (CNG). Na otvorení sa zúčastnil poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla.



Vysokokapacitná plniaca stanica bude slúžiť pre ťažkú nákladnú, autobusovú i osobnú automobilovú dopravu. Motoristi budú môcť využiť vďaka jej polohe priame napojenie na rýchlostnú cestu R1 a diaľnicu D1.



Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG, ktorého cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenska. Ďalšie dve SPP otvorí ešte v tomto roku v Prešove a na hraničnom odpočívadle D2 Brodské. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).



Hirman otvorenie stanice privítal aj vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko v danej oblasti zaostáva za Európou, keď takýchto staníc je spolu viac ako 600. "Z rozhovorov aj s dopravcami vnímam, že záujem je, táto technológia a palivo je za určitých okolností zmysluplnou náhradou za doterajšie. Má to zmysel ekologický i ekonomický a prináša to aj ďalšie benefity," konštatoval. Verí, že sieť takýchto čerpacích staníc sa rozšíri aj ďalej. "Ak bude dopyt po palive dostatočný, predpokladám, že SPP postaví ďalšie," dodal s tým, že v SR platí úľava z platby cestnej dane pre vozidlá na daný pohon.



"Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave, patrí dlhodobo k prioritám SPP. Veríme, že budovanie ďalších staníc na zemný plyn posilní dôveru medzi používateľmi a dodávateľmi vozidiel a ešte viac podporí jeho využívanie v doprave na Slovensku. V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu tiež v SPP pripravujeme," uviedol Kulla.



Čerpacie stanice sú autonómne a nevyžadujú pripojenie do elektrickej siete. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následné možné plniť do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG.



"Pokračujeme v rozširovaní siete LNG staníc, ktorých je v našej krajine doteraz minimum. Zároveň rozširujeme sieť verejných plniacich staníc na CNG na Slovensku na 22," doplnil riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP Rastislav Nemec.