V Trnave pribudla tretia predajňa Kauflandu

Bratislava 20. júla (OTS) - Obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia tak majú opäť viac možností, ako nakupovať príjemne a pohodlne. Novootvorená predajňa prekvapí rozľahlým parkoviskom s 296 miestami, ale tiež veľkorysou plochou 2 869 metrov štvorcových, ktorá umožní bezproblémový pohyb s nákupnými vozíkmi medzi regálmi. Spotrebitelia ocenia aj prehľadný koncept prevádzky. Prednú časť tvorí oddelenie ovocia a zeleniny, kde je k dispozícii aj bohaté zastúpenie tovaru od slovenských pestovateľov, nasleduje pekáreň a regály so sortimentom čerstvého pečiva a tiež obslužné pulty s mäsom. Ponúkaná hydina pochádza výlučne zo slovenských a českých chovov, no samozrejmosťou je aj stopercentne slovenská hovädzina, bravčovina a počas sezóny jahňacina. Aj vlaňajšie prieskumy renomovanej agentúry GfK potvrdzujú, že Kaufland ponúka najviac vystavení slovenských výrobkov spomedzi obchodných reťazcov.V tretej trnavskej predajni si nakupujúci môžu vyberať z vyše tisícky výrobkov vlastnej značky K-Classic, ktorá vlani v marketingovom prieskume Dôveryhodné značky získala titul najdôveryhodnejšej v kategórii Privátne značky. Vyznávači rastlinnej stravy a spotrebitelia s potravinovými intoleranciami ocenia produktové rady K-take it veggie a K-free, zatiaľ čo pre milovníkov slovenských potravín je určený sortiment privátnej značky K-Z lásky k tradícii. Podľa tradičných receptúr ju z domácich surovín vyrábajú slovenskí dodávatelia a jej produkty pravidelne bodujú vo Voľbe spotrebiteľov, kde aj tento rok získali dve víťazstvá.“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.O komfort sa okrem klasických pokladníc postarajú aj tie samoobslužné, ale tiež K -Scany na skenovanie ceny potravín, vďaka ktorým spotrebitelia nemusia tovar vykladať na pokladničný pás a zároveň získajú prehľad o celkovej sume za nákup. Čakajú ich aj pravidelné akciové ponuky na obľúbené produkty a vernostný program Kaufland Card, ktorý počas celého roka poskytuje množstvo zaujímavých zliav. Samozrejmosťou sú zálohové automaty na vratné obaly od nápojov a tiež zberný kontajner na odovzdanie použitého kuchynského oleja.V trnavskej predajni myslel obchodný reťazec aj na trvalú udržateľnosť a ochranu klímy. Priestory interiéru sú vybavené úspornými LED svietidlami, ktoré v prevádzkach ušetria až štvrtinu energie, čo znamená zníženie emisií CO₂ až o 3 500 ton ročne. Vykurovanie a priestorové chladenie prevádzok je zabezpečené kombináciou využitia odpadného tepla z priemyselného chladenia a tepelných čerpadiel. Obe technológie pracujú s ekologickými chladivami, ktoré majú čo najmenší možný dopad na životné prostredie, čo platí aj pre predajňu, ktorá je v poradí už 77. na Slovensku.