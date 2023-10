V Trnave swapom oblečenia pripomenuli možnosti cirkulárnej ekonomiky

Trnava 11. októbra (TASR) - Swap oblečenia v prospech Trnavskej arcidiecéznej charity sa konal v uplynulom týždni v areáli firmy Lindström v Trnave. Medzinárodná spoločnosť, pôsobiaca na Slovensku od roku 1998, kladie dôraz na šetrné a udržateľné riešenia v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Informoval PR Tibor Haris.



"Na podujatí v uplynulom týždni mali partneri, zákazníci a ľudia, ktorí sa zaujímajú o udržateľný životný štýl, možnosť vymeniť svoje nepoužívané odevy za iné, propagovali sme tým koncept opätovného využitia a redukciu textilného odpadu," uviedol.



Udržateľnosť je hodnota, ktorá je spoločnosti podľa Harisovho vyjadrenia blízka. Svojou činnosťou sa usiluje minimalizovať svoj dosah na životné prostredie. "To bolo aj podstatou našej akcie," doplnil manažér obchodnej jednotky na Slovensku Dušan Jakubička.



Oblečenie, ktoré si návštevníci neodniesli, budú distribuované priamo osobám v núdzi. Skupina chce znížiť do roku 2030 o 50 % a do roku 2050 o 90 % absolútne emisie skleníkových plynov oproti stavu z roku 2021. "Naše záväzky sú dôkazom, že si vážime našu planétu a veríme v možnosti cirkulárnej ekonomiky," uviedol Jakubička. Spoločnosť má na Slovensku sídlo v Trnave.