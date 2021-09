Trnava 25. septembra (TASR) – V rámci projektu Arboria Apartments v Trnave vzniká nový koncept prenájmu bytov. V bytovom dome Južná ponúkne spoločnosť Lucron od októbra tohto roku postupne 51 bytových jednotiek s výmerou od 35 do 88 štvorcových metrov. TASR o tom informoval za investora Ľuboš Schwarzbacher.



Projekt nadväzuje na podobný typ apartmánového bývania v Bratislave. "Tento koncept je v mnohom odlišný od 'sociálnych' nájomných bytov. Klienti dostanú právny servis, dlhodobú garanciu bývania s možnosťou predĺženia, občiansku vybavenosť v okolí a množstvo parkov a zelene priamo pod oknami," informoval Juraj Ťahún za spoločnosť, ktorá projekt realizuje.



Pilotný projekt v Trnave je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Kooperativa poisťovňa, ktorá je vlastníkom budovy. "Práve naša poisťovňa otvorila trh s nájomným bývaním na Slovensku. Sme radi, že po úspešnom projekte v Košiciach pokračujeme v Trnave, ktorá je dynamicky sa rozvíjajúcim mestom," uviedol generálny riaditeľ poisťovne Vladimír Bakeš.



Ako doplnil, koncept dlhodobého nájomného bývania funguje v Európe už desaťročia. "Jednou z najväčších výhod je vysoká miera stability a istoty. Nájomca má záruku, že ak byt užíva v súlade so zmluvou a domovým poriadkom, tak má zaručené dlhodobé bývanie bez starostí, ktoré prináša vlastníctvo či krátkodobé individuálne prenájmy," informoval Bakeš.



Arboria je moderná mestská štvrť s množstvom zelene, verejných priestorov, športovísk a ihrísk, v ktorej už našlo bývanie 2000 obyvateľov. Na dosah ponúka úplnú občiansku vybavenosť vrátane škôl a škôlok či obchodov a služieb.