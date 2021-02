V trnavskej automobilke otestovali 3077 ľudí

Trnava 3. februára (TASR) – Testovanie antigénovými testami v trnavskej automobilke Stellantis (predtým Groupe PSA Slovakia) absolvovalo od piatka 29. januára do utorka 2. februára spolu 3077 zamestnancov výrobného centra a pracovníkov externých spoločností so sídlom v automobilke. Z toho pozitívnych bolo 32 osôb, ktoré okamžite nastúpili do karantény. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec.



Miera pozitivity počas piatich dní testovania u zamestnancov automobilky bola 0,72 %. "Celková miera pozitivity vrátane zamestnancov dodávateľských firiem na pôde automobilky dosiahla 1,04 %," uviedol Švec. Testovanie v priestoroch závodu sa uskutočňovalo v koordinácii s mestom Trnava a Okresným úradom Trnava.



Spojením skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a skupiny Groupe PSA, ktorej súčasťou je aj trnavská automobilka, vznikla 16. januára 2021 nová spoločnosť Stellantis.