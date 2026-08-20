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V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet
Zaistené množstvo tovaru zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Finančná správa (FS) zrealizovala v spolupráci so zahraničnými partnermi rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalila tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.
Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom Dunaj prebiehala od 20. júla do 14. augusta. Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
„Jednotlivé objekty boli navzájom skryto prepojené - výroba, skladovanie tabaku, hotových cigariet a technologických zariadení boli rozdelené medzi viacero miest tak, aby sa celý nelegálny výrobný proces nesústredil na jednom mieste. V objekte nelegálnej výrobne bolo vytvorené aj provizórne ubytovanie pre pracovníkov,“ ozrejmil Kováč.
Pri prehliadkach príslušníci FS zaistili 20.180,5 kilogramu tabaku, tabakového prachu a tabakového zvyšku, 108.012 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek, komponenty potrebné na výrobu cigariet, technologické zariadenia na spracovanie tabaku, výrobu a balenie cigariet a pomocné stroje potrebné pri výrobe spotrebiteľských balení nelegálnych cigariet.
„Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť,“ doplnil. Predbežná škoda spôsobená SR únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 3,8 milióna eur. Predbežná hodnota technologických zariadení určených na nelegálnu výrobu cigariet a celkového zaisteného majetku predstavuje približne 620.000 eur.
Vo veci je vedené trestné konanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Rozsiahla akcia zameraná na porušovanie daňových predpisov s krycím názvom Dunaj prebiehala od 20. júla do 14. augusta. Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy spolu s príslušníkmi Colného úradu Trnava vykonali v Trnavskom kraji viaceré prehliadky rôznych priestorov a pozemkov, ako aj jednu domovú prehliadku.
„Jednotlivé objekty boli navzájom skryto prepojené - výroba, skladovanie tabaku, hotových cigariet a technologických zariadení boli rozdelené medzi viacero miest tak, aby sa celý nelegálny výrobný proces nesústredil na jednom mieste. V objekte nelegálnej výrobne bolo vytvorené aj provizórne ubytovanie pre pracovníkov,“ ozrejmil Kováč.
Pri prehliadkach príslušníci FS zaistili 20.180,5 kilogramu tabaku, tabakového prachu a tabakového zvyšku, 108.012 spotrebiteľských balení cigariet rôznych značiek, komponenty potrebné na výrobu cigariet, technologické zariadenia na spracovanie tabaku, výrobu a balenie cigariet a pomocné stroje potrebné pri výrobe spotrebiteľských balení nelegálnych cigariet.
„Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť,“ doplnil. Predbežná škoda spôsobená SR únikom na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na 3,8 milióna eur. Predbežná hodnota technologických zariadení určených na nelegálnu výrobu cigariet a celkového zaisteného majetku predstavuje približne 620.000 eur.
Vo veci je vedené trestné konanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.