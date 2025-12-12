Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Trnavskom kraji zaistili viac ako 2,4 tony nelegálneho tabaku

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V rámci akcie boli vykonané prehliadky nebytových priestorov, nákladného motorového vozidla a návesu.

Autor TASR
Trnava 12. decembra (TASR) - Finančná správa zaistila v rámci minulotýždňovej akcie s krycím názvom Prievan v Trnavskom kraji viac ako 2,4 tony nelegálneho tabaku a zadržala tri podozrivé osoby. Predbežnú škodu na spotrebnej dani z tabaku vyčíslila na takmer 338.618 eur. TASR o tom informoval hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.

„Dňa 5. decembra príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Policajným zborom realizovali koordinovanú akciu zameranú na odhaľovanie trestnej činnosti súvisiacej so skrátením dane a poistného,“ priblížil Kováč.

V rámci akcie boli vykonané prehliadky nebytových priestorov, nákladného motorového vozidla a návesu. Väčšina zaisteného nelegálneho tabaku sa nachádzala v maskovaných priestoroch. Zaistené boli tiež dve osobné motorové vozidlá a súprava nákladného motorového vozidla s návesom. Kováč doplnil, že v prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody od dvoch do osem rokov.
