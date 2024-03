V troch revíroch v okrese Zlaté Moravce platí zákaz vstupu do lesa

Zlaté Moravce 26. marca (TASR) - Okresný úrad Nitra vydal zákaz využívania lesov verejnosťou v troch poľovných revíroch Breziny, Čelár a Veľká zvernica. Zákaz vstupu do lesov platí od pondelka 25. marca do odvolania, informoval Pavol Slamka z pozemkového a lesného odboru. Dôvodom zákazu je výskyt a možné ďalšie šírenie afrického moru ošípaných u diviačej zveri.



Poľovné revíry sa nachádzajú v katastrálnych územiach obcí Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, Žikava, Hostie a časť obce Hostie Panský diel v okrese Zlaté Moravce. V týchto lokalitách aktuálne evidujú zhruba dve desiatky uhynutých kusov diviačej zveri.



Zákaz vstupu do lesa sa nevzťahuje na obhospodarovateľov lesných pozemkov, užívateľov poľovných revírov, členov lesnej, poľovnej i rybárskej stráže, stráže prírody, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, záchranné a ozbrojené zložky Slovenskej republiky. Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 3320 eur.