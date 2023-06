V tuneli Bikoš je hotové osvetlenie

Prešov 27. júna (TASR) - V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou prvej etapy R4 Prešov - severný obchvat je hotové osvetlenie a prebieha jeho postupné sprevádzkovanie. Osvetlenie je prepojené na trvalú trafostanicu do technologického objektu pri tuneli. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



"Tunel, ktorý čoskoro pribudne do prevádzky, má dĺžku 1,15 kilometra a bude sa v ňom dať jazdiť rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Je to dvojrúrový tunel s tromi priečnymi prepojeniami a siedmimi SOS výklenkami v každej rúre. Bikoš je vo viacerých uhloch pohľadu unikátny – vykazuje mimoriadne nízky prítok podzemných vôd. 'Suchosť' tunela predstavovala veľkú výhodu pri razení a uľahčí aj prevádzku tunela. Tá bude finančne nenáročnejšia popri 'suchosti' aj vďaka inteligentnému LED diódovému systému osvetlenia," uviedla Žgravčáková.



Ako ďalej povedala, na mostoch realizujú rímsy, zvodidlá, zábradlia, obrusnú asfaltovú vrstvu a pracujú aj na chodníkových častiach či schodisku.



"V križovatke Prešov už realizujeme oceľové zvodidlá. Po celej trase pracujeme aj na oplotení – realizujeme základy, osádzame stĺpy a montujeme pletivo. Taktiež sa pracuje na finálnej úprave svahov a ich zahumusovaní a tiež pokračuje realizácia protihlukových stien a dokončujú sa finálne úpravy pod mostnými objektami," doplnila Žgravčáková.



Severný obchvat mesta má dĺžku 4,3 kilometra a motoristom ušetrí približne desať minút. NDS predpokladá intenzitu dopravy v počte 15.000 vozidiel za 24 hodín. Zhotoviteľom je Váhostav-SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142.876.816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný termín odovzdania je plánovaný v lete tohto roka.