V tuneli Bikoš sa uskutočnilo cvičenie záchranných zložiek

Prešov 19. septembra (TASR) - Fingovanú dopravnú nehodu nákladného vozidla s osobným autom a horiace odstavené vozidlo zažili záchranné zložky v uplynulých dňoch v ešte neotvorenom prešovskom tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Taktické cvičenie podľa jej slov preverilo reakčné schopnosti záchranných zložiek, pripravenosť a zručnosť tunelových operátorov NDS a postupy v praxi pri dopravnej nehode a požiari. V neposlednom rade však cvičenie preverilo priestorové možnosti tunela, ktorý už čoskoro odovzdajú motoristom do užívania.



"Do cvičenia boli zapojené celkovo tri hasičské jednotky s 18 príslušníkmi hasičského zboru. Hasiči čelili rôznym prekážkam, jeden účastník nehody mal bolesti chrbtice, ďalší zlomenú nohu, jedna osoba bola ťažko ranená a zakliesnená a jeden účastník bol bez zranení. Dôraz sa však pri cvičení kládol na zvládnutie situácie súvisiacej s požiarom," povedala Žgravčáková.



Fingovanú dopravnú nehodu zapríčinila zrážka osobného automobilu a nákladného vozidla, ktoré sa práve snažilo vyhnúť prekážke v podobe odstaveného vozidla. Odstavené vozidlo s neznámou poruchou medzičasom začalo horieť. Popri štyroch hlavných účastníkoch nehody museli hasiči bezpečne evakuovať aj ďalších osem osôb, ktoré sa tiež nachádzali v tuneli v čase jeho uzatvárania.



"Ťažiskom práce záchranných zložiek pri tejto fingovanej nehode bola najmä záchrana a evakuácia účastníkov dopravnej nehody počas požiaru. Hasiči si takto precvičili a prehĺbili aj schopnosti a zručnosti rýchlej súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami," doplnila Žgravčáková.



Taktické cvičenie však najmä preverilo priestorové možnosti a pripravenosť nového tunela Bikoš na prípad vzniku takejto nehodovej situácie.



Tunel Bikoš je súčasťou úseku R4 Prešov, severný obchvat I. etapa. Je to dvojrúrový tunel s dĺžkou takmer 1,2 kilometra.



"Zatiaľ ho ešte nevyužívajú motoristi, ale úsek plánujeme dať do prevádzky 25. septembra. Maximálna rýchlosť v tomto tuneli bude 100 kilometrov za hodinu a denne by malo tunelom prejsť 15.000 vozidiel," dodala Žgravčáková.