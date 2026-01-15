< sekcia Ekonomika
V Turanoch majú štyri rôzne sadzby miestneho poplatku za rozvoj
Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na poslednom minuloročnom rokovaní zastupiteľstva.
Autor TASR
Turany 15. januára (TASR) - Mesto Turany po roku zvýšilo sadzby miestneho poplatku za rozvoj. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na poslednom minuloročnom rokovaní zastupiteľstva. Od nového roka sú v meste zavedené rôzne sadzby poplatku kategorizované podľa druhu stavieb.
Úpravu VZN si vyžiadala zmena zákona zvyšujúca minimálnu sadzbu poplatku z troch na päť eur za štvorcový meter. V Turanoch mali doteraz zavedenú trojeurovú sadzbu pre stavby na bývanie a stavby na pôdohospodársku produkciu, pre priemyselné a iné podnikateľské stavby bola sadzba poplatku vo výške desať eur.
V uplynulom roku radnica vydala deväť rozhodnutí o vyrubení poplatku, pričom zinkasovala 2424 eur. Poslancom predložila návrh úpravy VZN, kde sadzba pre stavby na bývanie a podnikateľské a priemyselné stavby by stúpla na 25 eur a pre zvyšné kategórie stavieb by platila desaťeurová sadzba.
Schváleniu VZN predchádzala dlhšia poslanecká diskusia, v ktorej odzneli návrhy na zníženie sadzby predovšetkým pre stavby na bývanie. Tri poslanecké návrhy v hlasovaní síce neboli úspešné, ale po vyhlásenej prestávke nakoniec získal plnú podporu návrh, ktorým sa v Turanoch zavádzajú štyri sadzby poplatku za rozvoj.
Pre stavby na bývanie platí od nového roka sedemeurová sadzba za štvorcový meter a pre stavby na pôdohospodársku produkciu sadzba vo výške 15 eur. Pri priemyselných a podnikateľských stavbách bude radnica vyberať poplatok 25 eur a pri ostatných stavbách desať eur za štvorcový meter.
Zákon umožňuje poplatok stanoviť v rozmedzí od päť do 50 eur za každý začatý meter podlahovej plochy. Konečný poplatok sa pritom vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 štvorcových metrov a sadzby poplatku. Výnos z poplatku za miestny rozvoj je príjmom do rozpočtu obce. Tá ho môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na usporiadanie pozemku na presne definované účely.
