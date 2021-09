V Turčianskych Tepliciach zrekonštruujú ulicu za viac ako 141.000 eur

Turčianske Teplice 16. septembra (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc pokračuje v rekonštrukcii vybraných komunikácií na území mesta. V týchto dňoch začal dodávateľ so stavebnými úpravami na Teplickej ulici v mestskej časti Diviaky. Informoval o tom primátor Igor Hus na sociálnej sieti.



"Teplická ulica prejde rekonštrukciou v úseku od križovatky s ulicou 1. mája po odbočku s ulicou Dolné Rakovce. Ide o celkovú dĺžku 660 metrov," spresnil Hus.



V časti cesty sa podľa neho bude meniť aj podložie, asfalt a poškodené obrubníky. "Súčasťou cesty bude aj spomaľovací retardér s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby," priblížil.



Dodávateľom diela je spoločnosť Skanska SK, mesto jej v zmysle zmluvy zaplatí za rekonštrukciu 141.411,66 eura. Práce by mala firma ukončiť do polovice októbra.



Samospráva na opravy ciest vyčlenila v rozpočte celkovo 900.000 eur, pripomenul Hus.



"Ešte koncom leta dostala nový asfaltový šat ulica Partizánska, a to v úseku od križovatky s ulicou Školská po križovatku s ulicou Pod Bôrom v celkovej dĺžke 483 metrov. Časť chodníka popri pedagogickej škole sa prerobila na pozdĺžne parkovacie miesta," dodal primátor.