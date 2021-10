V týchto dňoch už pečivo s vitamínom D spotrebitelia nájdu na pultoch

Bratislava 4. októbra (TASR) - V týchto dňoch už pečivo obohatené o vitamín D spotrebitelia nájdu na pultoch prvých obchodov. Informoval o tom výkonný riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský. Pripomenul, že začiatkom septembra slovenskí pekári oznámili, že chcú prispieť k zlepšeniu imunity a odolnosti Slovákov proti respiračným ochoreniam. Potraviny obohatené o vitamín D štátu podľa neho významne ušetria výdavky na zdravotnú starostlivosť.



Potraviny obohatené o vitamín D a vápnik dokážu štátu ušetriť za jediný rok viac ako 11 miliónov eur ročne na zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to podľa SZPCC z medzinárodnej štúdie, ktorá zisťovala vplyv takýchto potravín na zdravie obyvateľov EÚ nad 55 rokov trpiacich osteoporózou. V EÚ ňou pritom trpí takmer pätina ľudí (17,6 %) nad 55 rokov.



"Slovenskí pekári v týchto dňoch už uzatvorili zmluvy na pečivo obohatené vitamínom D s obchodnými sieťami Billa, Fresh/Labaš, COOP Jednota Liptovský Mikuláš a Tesco. Slovenskí spotrebitelia ich nájdu aj v predajniach Liptovských pekární a cukrární Včela, pekárne Gros a Tatrapeko. Veríme, že k tejto iniciatíve sa čoskoro pripoja aj ďalšie siete," povedal Lapšanský.



Chlieb a pečivo obohatené o vitamín D ponúkajú podľa neho obrovskú výhodu v tom, že obsahujú tuk, ktorý je potrebný na vstrebávanie D vitamínu organizmom. "Seniori zároveň nemusia míňať značné finančné prostriedky na drahé vitamínové doplnky, ktoré si často zabudnú aplikovať. Pečivo obohatené vitamínom D by tak mohlo na Slovensku rovnako ako vo Fínsku či Švédsku výrazne znížiť jeho nedostatok v populácii. Zároveň za jediné štvorročné volebné obdobie by štát mohol systematickou prácou s potravinami obohatenými o vitamín D a vápnik ušetriť na novú nemocnicu špičkovej úrovne, alebo podporiť výrobu ďalších kvalitných domácich potravín," dodal Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Sloveniek i Slovákov a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.