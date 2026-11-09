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V Týždni zodpovedného hrania bude nonstop fungovať linka pomoci
Organizátorom iniciatívy je Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH).
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V pondelok odštartoval ďalší ročník Týždňa zodpovedného hrania (TZH), ktorý potrvá do nedele 15. novembra. Organizátorom iniciatívy je Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH), ktorý nadviazal spoluprácu s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým (OLÚP) Predná Hora. Uviedol to v Bratislave na tlačovej konferencii výkonný riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš. Počas celého TZH bude podľa neho fungovať nonstop Linka pomoci pre problémy s hraním, ktorú prevádzkuje OLÚP Predná Hora. Linka je dostupná na čísle 0800 131 000.
Spresnil, že cieľom TZH je predchádzať rizikám spojeným s hazardom, pomáhať rizikovým hráčom a ich rodinám a šíriť osvetu o zodpovednom hraní. IPRHH pripravil celoslovenskú informačnú kampaň, ktorá má ambíciu zasiahnuť viac ako dva milióny ľudí. Jej súčasťou budú televízne a online spoty, bannerová online kampaň, články v tlačených aj digitálnych médiách, samotest rizikového hrania, špeciálna epizóda podcastu a séria edukatívnych videí na sociálnych sieťach. Pre samosprávy a prevádzkovateľov hazardných hier IPRHH pripravil a vytlačil 3000 letákov a zároveň im poskytne tlačové dáta na ďalšie využitie.
Podčiarkol, že tento ročník sa okrem edukácie o zásadách zodpovedného hrania hazardných hier zameriava najmä na ochranu mladistvých, ktorí sú čoraz viac vystavení agresívnej propagácii hazardu zo strany streamerov a influencerov. „Budeme upozorňovať rodičov na skryté hazardné prvky v počítačových hrách a na propagáciu nelegálneho hazardu na streamovacích platformách,” priblížil Lenčéš. Ide pritom o vážny problém - prieskum agentúry IPSOS pre Úrad pre reguláciu hazardných hier z roku 2023 ukázal, že až 31 % mladistvých vo veku 15 až 17 rokov má skúsenosť s nelegálnymi hazardnými hrami na internete.
Zdôraznil, že výskumy pritom dlhodobo potvrdzujú, že vystavenie mladistvých hazardu zvyšuje riziko problémového hrania v dospelosti až štvornásobne. Na tému ochrany mladých ľudí preto organizuje IPRHH aj verejnú debatu v Žiline, kde budú diskutovať výkonný riaditeľ IPRHH Lenčéš, zástupca Úradu pre reguláciu hazardných hier, ako aj riaditeľ OLÚP Predná Hora.
„Som rád, že legálni prevádzkovatelia hazardných hier na Slovensku striktne dodržiavajú pravidlá overovania veku. Pri online hraní, kde vzniká riziko zneužitia identity, zavádzajú nad rámec zákona aj biometrické overovanie. Tieto opatrenia prispievajú k lepšej ochrane zraniteľných skupín, najmä mladistvých a osôb vylúčených z hrania hazardu,“ dodal Lenčéš.
Uzavrel, že TZH a širší projekt Zodpovedné hranie predstavujú prostredníctvom IPRHH dlhodobý záväzok legálnych prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku k etickému a zodpovednému prístupu k ich podnikaniu.
Spresnil, že cieľom TZH je predchádzať rizikám spojeným s hazardom, pomáhať rizikovým hráčom a ich rodinám a šíriť osvetu o zodpovednom hraní. IPRHH pripravil celoslovenskú informačnú kampaň, ktorá má ambíciu zasiahnuť viac ako dva milióny ľudí. Jej súčasťou budú televízne a online spoty, bannerová online kampaň, články v tlačených aj digitálnych médiách, samotest rizikového hrania, špeciálna epizóda podcastu a séria edukatívnych videí na sociálnych sieťach. Pre samosprávy a prevádzkovateľov hazardných hier IPRHH pripravil a vytlačil 3000 letákov a zároveň im poskytne tlačové dáta na ďalšie využitie.
Podčiarkol, že tento ročník sa okrem edukácie o zásadách zodpovedného hrania hazardných hier zameriava najmä na ochranu mladistvých, ktorí sú čoraz viac vystavení agresívnej propagácii hazardu zo strany streamerov a influencerov. „Budeme upozorňovať rodičov na skryté hazardné prvky v počítačových hrách a na propagáciu nelegálneho hazardu na streamovacích platformách,” priblížil Lenčéš. Ide pritom o vážny problém - prieskum agentúry IPSOS pre Úrad pre reguláciu hazardných hier z roku 2023 ukázal, že až 31 % mladistvých vo veku 15 až 17 rokov má skúsenosť s nelegálnymi hazardnými hrami na internete.
Zdôraznil, že výskumy pritom dlhodobo potvrdzujú, že vystavenie mladistvých hazardu zvyšuje riziko problémového hrania v dospelosti až štvornásobne. Na tému ochrany mladých ľudí preto organizuje IPRHH aj verejnú debatu v Žiline, kde budú diskutovať výkonný riaditeľ IPRHH Lenčéš, zástupca Úradu pre reguláciu hazardných hier, ako aj riaditeľ OLÚP Predná Hora.
„Som rád, že legálni prevádzkovatelia hazardných hier na Slovensku striktne dodržiavajú pravidlá overovania veku. Pri online hraní, kde vzniká riziko zneužitia identity, zavádzajú nad rámec zákona aj biometrické overovanie. Tieto opatrenia prispievajú k lepšej ochrane zraniteľných skupín, najmä mladistvých a osôb vylúčených z hrania hazardu,“ dodal Lenčéš.
Uzavrel, že TZH a širší projekt Zodpovedné hranie predstavujú prostredníctvom IPRHH dlhodobý záväzok legálnych prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku k etickému a zodpovednému prístupu k ich podnikaniu.