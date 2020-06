V U. S. Steel Košice minimalizovali výrobu v jednej z vysokých pecí

Košice 5. júna (TASR) – V košických oceliarňach dočasne obmedzili výrobu v jednej z dvoch funkčných vysokých pecí na minimum. Vyplynulo to z opravy teplej valcovne, ktorú fabrika presunula na máj vzhľadom na pokles dopytu po oceli v celej Európe. TASR o tom v piatok informoval hovorca oceliarní Ján Bača.



"Dnes opravu teplej širokopásovej trate ukončíme a začiatkom budúceho týždňa budú dve pece ďalej produkovať surové železo," uviedol Bača. Zároveň zdôraznil, že to neznamená návrat k štandardnej produkcii v oceliarňach. "Dopyt nám klesol o 40 % pri cenách, ktoré sú dramaticky nízke. Naši zákazníci vyčkávajú, ako si EÚ poradí s importmi. Za hranicami Únie sú plné sklady ocele pripravené zaplaviť trh, pokiaľ sa nezmenia pravidlá ochranných opatrní európskeho trhu. Zatiaľ sú nastavené tak, že napriek koronakríze Európska komisia otvára naďalej svoj trh importérom," skonštatoval.



Pre zlú situáciu na európskom trhu s oceľou, ktorý zasiahol masívny dovoz z krajín mimo EÚ, košické oceliarne odstavili ešte vlani v júni jednu z troch vysokých pecí, došlo aj k zavedeniu skráteného pracovného času. Ďalšie obmedzenia výroby priniesla v marci tohto roka pandémia nového koronavírusu. Pokles dopytu po oceli je v celej Európe.



"Podľa našich informácií dopyt v EÚ klesol na polovicu, a preto všetky európske oceliarne obmedzujú produkciu. Najefektívnejší spôsob je sústrediť na toto obdobie všetky plánované opravy. My sme preto presunuli na máj opravu teplej valcovne a malo preto zmysel prispôsobiť výrobu na vysokých peciach," priblížil Bača.



Situáciu v Európe podľa neho pozorujú exportéri z tretích krajín a tešia sa na prípadné oživenie trhu. Hovorca U. S. Steel Košice ďalej poukázal na to, že tento mesiac má Európska komisia (EK) rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať v prípade ochrany európskeho trhu pred neférovými importmi. "Očakávame sprísnenie opatrení na dovoz ocele z tretích krajín, pretože to je základný predpoklad na to, aby sa zlepšil dopyt a ceny na zdevastovanom trhu s oceľovými produktmi. Práve v súvislosti s ochrannými opatreniami voči neférovým dovozom v situácii, keď zažívame obrovskú globálnu nadkapacitu ocele, máme značné obavy," uviedol Bača.



Na základe neoficiálnych informácií sa podľa neho EK vôbec nechystá obmedziť dovozy, čo by bolo ignorovanie stavu, ktorý koronakríza dramaticky prehĺbila. "Podľa našich informácií EK chce len kvóty rovnomernejšie rozdeliť v priebehu roka. Ak sa tak stane, bude to veľká rana pre oceliarstvo v celej Európe," dodal hovorca.