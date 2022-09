V U. S. Steel Košice hlasovali väčšinou za štrajk, rokovania pokračujú

Košice 28. septembra (TASR) – V oceliarňach U. S. Steel Košice hrozí štrajk pre spor v kolektívnom vyjednávaní, odbory na jeho vyhlásenie oprávňuje výsledok hlasovania zamestnancov. Zamestnávateľ však predložil nový návrh v rámci dodatku ku kolektívnej zmluve a odbory o ňom rokujú. "Štrajk zatiaľ nebude, do konca týždňa sa máme vyjadrovať k návrhu zamestnávateľa, ktorý nám bol ponúknutý," povedal v stredu predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v oceliarňach ešte 25. apríla. Za hlavné dôvody odborári označili neochotu zamestnávateľa adekvátne zvyšovať tarifné mzdy a jeho snahu o ďalšie predlžovanie týždenného pracovného času. V priebehu augusta a septembra sa konalo hlasovanie zamestnancov o štrajku za zvýšenie tarifných miezd o 80 eur a zachovanie pracovného času v doterajšej podobe. "Hlasovanie nás oprávňuje k vyhláseniu štrajku, 70 percent zamestnancov z celkového počtu sa vyjadrilo za. Na základe tohto faktu bolo veľmi konštruktívne vyjednávanie vo štvrtok 22. septembra, dosiahli sme ponuku a teraz sa k tej ponuke vyjadrí podľa našich interných pravidiel všetkých 12 základných organizácií združených pri Rade odborov OZ KOVO," povedal Varga. Aký je nový návrh zamestnávateľa, nechcel konkretizovať.



Dohodu na dodatku ku kolektívnej zmluve pred tým neprinieslo ani rokovanie za účasti sprostredkovateľky, pričom jej návrhy odbory odmietli ako neprijateľné.



Odborársky predák zároveň potvrdil informáciu podniku, že viac ako 600 ľudí odchádza z oceliarní k 1. októbru v rámci motivačného programu ponúknutého zamestnávateľom s podmienkou rušenia pracovných miest. "Pravidlá sme dohodli, o toľko sa znižuje počet zamestnancov U. S. Steel Košice. Podobne to bolo v roku 2020 a 2019, len teraz je to menší počet," povedal Varga. Odstupné bolo podľa odpracovaných rokov v rozsahu desať až 14 platov, podľa firmy v priemere na zamestnanca 32.000 eur. "Keďže sa firme darilo, tak sú vyššie priemery pre výpočet pre jednotlivých zamestnancov," konštatoval Varga.