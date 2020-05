V U. S. Steel Košice pokračuje skrátený pracovný čas

Košice 29. mája (TASR) – V košických oceliarňach U. S. Steel bude pokračovať aj v mesiacoch jún a júl skrátený pracovný čas. Zamestnanci za deň, ktorý ostanú doma, dostanú náhradu mzdy vo výške 80 percent. Piatkovú dohodu so zamestnávateľom potvrdil pre TASR predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.



"Dohodli sme na jún a júl na neprideľovaní práce v takom režime, ako to bolo v mesiaci máj. Bude to s ohľadom na prevádzkové podmienky podľa vyťaženosti jednotlivých liniek v priereze celého podniku aj s príslušnými dcérskymi spoločnosťami," povedal odborársky predák.



Vzhľadom na dôsledky koronakrízy oceliarne využívajú mechanizmus tzv. kurzarbeitu, kde štát prepláca časť miezd zamestnancov, ktorí sú pre pokles výroby doma. Oceliarsky priemysel a trh s oceľou v Európe čelí problémom už od minulého roka a zlú situáciu umocnila pandémia ochorenia COVID-19. V apríli a minulých mesiacoch bol v U. S. Steel skrátený pracovný čas obmedzený na jednu až dve zmeny so 60-percentnou náhradou mzdy.



V hutníckom podniku zároveň pokračujú rokovania o novej kolektívnej zmluve. Platnosť starej bola pôvodne do konca marca, predĺžená je do 30. júna.