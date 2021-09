V U. S. Steel Košice sa dohodli, mzdy majú stúpnuť v priemere o 60 eur

Košice 24. septembra (TASR)- Rokovania medzi zástupcami zamestnancov a vedenia oceliarní U. S. Steel Košice dospeli k dohode na dodatku ku kolektívnej zmluve. Obe strany by ju mali podpísať v pondelok (27. 9.). TASR to v piatok potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.



Súčasťou dohody je zvýšenie tarifných miezd. "Čo sa týka oceňovania zamestnancov, je to v priemere 60 a minimálne 50 eur na zamestnanca s účinnosťou k 1. septembru," uviedol Varga. Zároveň došlo k navýšeniu tzv. osobného hodnotenia na 70 eur k 1. októbru. "Priamy nadriadený hodnotí svojho zamestnanca na základe úloh a cieľov, doteraz to bolo 40 eur," priblížil odborár. K 1. októbru taktiež dostanú všetci zamestnanci za podpis kolektívnej zmluvy minimálne 100 eur, v priemere to bude 150 eur. Zo sociálneho fondu pôjde každému zamestnancovi 100 eur na regeneráciu.



Spornou ostávala dlho dĺžka týždenného pracovného času. Podľa dohody, ak bude zamestnávateľ z objektívnych prevádzkových dôvodov potrebovať natiahnuť pracovný čas na vybraných strediskách o dve hodiny týždenne, bude tak môcť urobiť maximálne na tri mesiace. Ďalšie predĺženie bude podmienené schvaľovaním cez odborovú organizáciu, maximálne však na ďalšie tri mesiace. "Z týždenného pracovného času doteraz platilo pravidlo dva plus tri, to znamená dva mesiace na prerokovanie a tri mesiace na schvaľovanie pre nás odbory, teraz je dohodnuté tri plus tri," povedal Varga.



Hovorca oceliarní Ján Bača potvrdil, že vyjednávacie tímy sa dohodli a dohoda o dodatku číslo 2 k platnej kolektívnej zmluve je blízko podpisu. "Veríme, že naši zamestnanci si zaslúžia štedré navýšenie, ktoré podporí ich snahu o vyššiu produktivitu. Musíme brať do úvahy, že hutnícky priemysel je veľmi cyklický, a taktiež musíme byť pripravení na dekarbonizáciu, ktorá bude nesmierne náročná. Všetky detaily dohodnutého dodatku sa naši zamestnanci dozvedia ihneď po podpise z podnikovej tlače," uviedol.



Pre nedohodu na dodatku ku kolektívnej zmluve vyhlásili odbory v podniku 22. júna štrajkovú pohotovosť.