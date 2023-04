V U. S. Steel Košice sa sporia o zvýšenie miezd a pracovného času

Košice 13. apríla (TASR) – V košických oceliarňach sa zástupcovia zamestnávateľa a odborov nedohodli na podobe nového dodatku kolektívnej zmluvy a štvrté kolo kolektívneho vyjednávania začiatkom apríla skončilo vyhlásením sporu. "Spor je v podstate vo výške zvýšenia tarifných platov a zamestnávateľ by rád znova rozšíril týždenný pracovný čas," uviedol pre TASR Juraj Varga, predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice.



Ďalšie rokovania by mali pokračovať za účasti sprostredkovateľa, na ktorom sa buď obe strany dohodnú, alebo ho určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Nedohodli sme sa na tom, čo nám navrhoval zamestnávateľ," uviedol Varga s tým, že obe strany majú iné pohľady. "My chceme, aby platilo ďalej to, čo je teraz dohodnuté z novembra minulého roka a, samozrejme, vzhľadom na okolnosti, ktorými sú vysoká inflácia a tak ďalej, chceme, aby porástli tarifné mzdy našich zamestnancov," konštatoval. Zamestnávateľ podľa neho žiada, aby sa týždenný pracovný čas zvýšil z 35,5 na 37,5 hodiny pre väčšinu zamestnancov. "To je ich podmienka, takže v tom sa určite nezhodneme a my požadujeme aj vyšší rast tarifnej mzdy, ako nám ponúkol zamestnávateľ," dodal Varga.



Podobný spor v kolektívnom vyjednávaní mali v oceliarňach aj minulý rok, ktorý viedol k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti a hlasovaniu za vyhlásenie štrajku. Spor sa viedol takisto o predlžovanie pracovného času, ako aj zvýšenie miezd. Dodatok ku kolektívnej zmluve napokon podpísali v podniku v októbri s tým, že mesačná tarifná mzda sa zvýšila o 80 eur mesačne. Možné predĺženie pracovného času zamestnávateľom o dve hodiny týždenne sa zmenilo na model štyri mesiace oznámením plus ďalšie dva mesiace schvaľovaním odbormi. Pred tým platil model 3 + 3. Pre okruh zamestnancov v administratíve je zavedený model 6 + 6 a pre prvovýrobu 0 + 3.