U. S. Steel Košice sa stále nedohodli na dodatku ku kolektívnej zmluve

Košice 13. septembra (TASR) – V rokovaniach o dodatku ku kolektívnej zmluve medzi odborármi a vedením oceliarní U. S. Steel Košice stále nedošlo k dohode, a to ani za účasti sprostredkovateľa. TASR to v pondelok potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga.



„Je to otvorené, pravdou je, že sme sa pred mediátorom nedohodli. My môžeme pokračovať ďalej, ako aj hovorí zákon o kolektívnom vyjednávaní, čo robíme,“ povedal. Štrajková pohotovosť v podniku vyhlásená od 22. júna naďalej trvá.



Odborári podľa Vargu poslali minulý týždeň zamestnávateľovi protinávrh k tomu, čo dostali predtým od neho. „V niektorých parametroch sme sa zhodli, v niektorých nie, takže predpokladám, že budeme hľadať spoločný prienik,“ konštatoval Varga.



Spornou v minulosti bola hlavne dĺžka týždenného pracovného času, odborári trvali na jeho zachovaní na úrovni 35,5 hodiny, naopak, zamestnávateľ žiadal jeho predĺženie. Podľa Vargu je aktuálne skôr spor v otázke zvýšenia tarifných miezd či osobného ohodnotenia. „Máme rôzne pohľady na tieto veci, tak si to potrebujeme vykomunikovať. Ja predpokladám, že bude nejaké stretnutie do konca týždňa,“ dodal.



Rokovania pred sprostredkovateľom začali v polovici júna potom, ako ani po piatich kolách kolektívneho vyjednávania nedošlo k dohode o obsahu mzdového dodatku č. 1 k platnej kolektívnej zmluve.



Odborový zväz (OZ) KOVO chystá na piatok (17. 9.) v Košiciach protestné zhromaždenie, to však priamo s rokovaniami v oceliarňach nesúvisí. Ide podľa odborárov o súčasť protestných aktivít proti zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácii obyvateľov Slovenska, zdražovaniu potravín, elektriny, bývania a základných služieb, ako aj proti zmenám pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.