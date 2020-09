V U. S. Steel Košice v októbri končí skrátený pracovný čas

Košice 28. septembra (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel nepredĺžili na október skrátený pracovný režim, ktorý v podniku zaviedli počas predchádzajúcich mesiacov. V niektorých prevádzkach sa, naopak, počas októbra predĺži pracovný čas, a to z 35,5 na 37,5 hodiny týždenne. TASR to v pondelok potvrdil hovorca oceliarní Ján Bača a predseda Rady odborov OZ KOVO v podniku Juraj Varga.



"Naša kolektívna zmluva nám poskytuje určitú pružnosť reagovať na zmeny podmienok na trhu. Vidíme zvýšený dopyt po určitých produktoch a zvyšujeme preto pracovný čas v konkrétnych prevádzkach tak, aby sme touto výrobou pokryli zvýšený záujem," uviedol Bača.



Podľa Vargu sa predĺženie pracovného času na október týka nákladových stredísk pri štyroch deliacich linkách hrubého a tenkého plechu. Zamestnancom za to patrí príplatok k tarifnej mzde 11,2 %. "Ide o zamestnancov, ktorých sa ako prvých dotkla kríza, a už od 1. februára prešli z päťzmenného nepretržitého režimu na pretržitý, bez sobôt a nedieľ, a tým príplatkov. Teraz zamestnávateľ využil možnosť, čo sme sa dohodli. To znamená, sú zákazky a je možnosť vyrábať viac s daným počtom ľudí," povedal odborár.



Skrátený pracovný čas trval v U. S. Steel minulý rok od mája celkovo päť mesiacov a v roku 2020 prvých deväť mesiacov. Od polovice apríla tohto roka išlo o 80-percentnú náhradu mzdy a predchádzajúce mesiace o 60-percentnú náhradu za deň, keď ostali zamestnanci doma.



"Na skrátený pracovný čas na október neprišla zo strany zamestnávateľa žiadna ponuka. Nabieha tak normálny pracovný režim, pre zvýšené pandemické čísla sa však pre tých, ktorí môžu, pre podporu výroby a administratívnu časť, organizuje práca z domu," priblížil Varga.