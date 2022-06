V U. S. Steel sa na dodatku ku kolektívnej zmluve zatiaľ nedohodli

Košice 24. júna (TASR) – K dohode na dodatku ku kolektívnej zmluve medzi odborármi a vedením oceliarní U. S. Steel Košice nedošlo ani po druhom kole kolektívneho vyjednávania za účasti sprostredkovateľa. Pre TASR to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku Juraj Varga s tým, že sú naďalej v štrajkovej pohotovosti.



"Proces pokračuje, nie je uzatvorený, budeme ďalej vyjednávať. Každá strana má svoju argumentáciu," povedal s tým, že naďalej sú pre nich kľúčové tri piliere, a to pracovný čas, mzdy a zamestnanosť. "Chceme udržať súčasný týždenný pracovný čas, tiež chceme, aby tarifa rástla," dodal Varga.



Oceliarne veria, že sa dohodnú. Pre TASR to uviedol hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača. Potvrdil, že v súčasnosti rokujú prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorého informovali o svojom postupe. Jednotlivé kroky podľa jeho slov odmietajú preberať cez médiá.



Odbory v U. S. Steel Košice pre spor v kolektívnom vyjednávaní vyhlásili od 25. apríla štrajkovú pohotovosť. Prvé kolo rokovania o dodatku č. 4 sa začalo koncom januára.